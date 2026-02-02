關懷職災與弱勢家庭 南市電氣業工會送暖

南市電氣業職業工會今與勞工局走訪17區關懷職災與弱勢家庭，每戶致贈紅包2000元，並提供電風扇、暖暖被、米等生活物資。（圖由南市勞工局提供）

南市電氣業職業工會今與勞工局走訪17區關懷職災與弱勢家庭，每戶致贈紅包2000元，並提供電風扇、暖暖被、米等生活物資，關心職災勞工的身體復原與復工情形。

居住於東區的宋女士現年71歲，丈夫過世後，獨自照顧3名重度智能障礙的子女，多年來省吃儉用，儘管生活困苦，卻始終不願麻煩他人，也從不主動求助。宋女士過去曾從事代工為生，收入微薄，後因眼睛手術失敗，已無法繼續工作，目前僅能仰賴政府補助維持生活。

東區的64歲王姓職災勞工，原任公寓大樓保全管理人員，今年1月6日執勤時協助搬運桌椅不慎跌倒，頭部撞擊造成四肢麻痺及頸椎嚴重受損，緊急送往奇美醫院治療，目前仍在住院，並等待第二次手術。王先生原為家中經濟支柱，卻因職災突遭重創，其妻從事清潔工作，收入有限，現已暫時停工全心照顧丈夫，家庭經濟壓力沉重。

南市勞工局長王鑫基表示，冬日送暖是對勞工與弱勢家庭最直接的關懷實踐。南市電氣業職業工會理事長杜文寶說，工會不僅是勞工權益的守護者，更是彼此扶持的大家庭，透過送暖行動，讓勞工朋友與弱勢家庭感受到社會的溫暖與支持。

