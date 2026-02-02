基隆市暖暖高中半戶外球場開工學子增新活動空間

基隆市暖暖高中今天（2）日上午舉辦薄膜屋頂半戶外球場開工典禮，圖為模擬圖。（圖為基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑今天（2）日上午參加基隆市立暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場開工典禮，宣告工程啟動，市府斥資近3000萬元興建，未來將提供師生及社區居民不畏風雨的運動與活動空間。謝國樑表示，市府將持續改善校園運動設施，提升教育與公共空間品質。

謝國樑表示，基隆為多雨城市，校園戶外運動與大型活動常因天候受限，市府因此持續推動校園基礎建設改善。暖暖高中半戶外球場完工後，將提供通風良好、安全且具遮雨功能的活動場域，讓體育課程、校內活動及社團訓練得以穩定進行，也能作為社區共享空間，兼顧教育發展與全民運動需求。

暖暖高中校長單益章指出，半戶外球場工程基地，位於校內耀武館前空地，整體設計採鋼構結構搭配薄膜屋頂，具備遮陽、避雨、良好採光與通風等特性，適合籃球、排球等球類運動使用，同時亦可作為校內集會、典禮及多元教學活動空間，有效紓解校內大型活動場地不足問題。

教育處副處長楊永芬補充，目前全市已有23所學校設置半戶外球場，暖暖高中為今年新增設施之一。半戶外球場為師生高度期待的重要運動設施，未來將於課餘及假日開放社區居民使用，促進校園與社區共享，提升基隆整體運動環境。

基隆市暖暖高中今天（2）日上午舉辦薄膜屋頂半戶外球場開工典禮，前排中為基隆市長謝國樑、前排右為暖暖高中校長單益章、前排左為教育處副處長楊永芬。（圖為基隆市政府提供）

