台人遊日放鳥司機遭起底是便當店老闆 林智群：潮水退了奧客現形

日本一間旅遊包車公司昨（1）日在社群平台發文求助，指一名台灣遊客預訂機場接送服務後卻臨時放鴿子，導致司機在北海道新千歲機場苦等近2小時仍未見人影，事後更發現已遭對方封鎖，事件曝光後引發熱議。對此，律師林智群直言，「中國人現在不去日本了，潮水退了，台灣奧客就現形了。」

一名在日本經營旅遊包車服務的網友在Threads發文表示，該名台灣遊客預訂當天抵達北海道新千歲機場接機服務，業者並未事先收取任何費用。聊天紀錄顯示，對方曾詢問上車地點，業者回應司機會依當天交通狀況通知，並不會走太遠。隨後，司機也加入Line群組告知「到達大廳見吧」，並在當天下午再度傳訊提醒取完行李告知，卻始終未獲回應。

業者表示，司機在機場等候長達2小時仍未見人影，撥打電話才發現已被對方封鎖，並強調「在日本，信譽很重要，我們也必須照付司機全額費用，如果要取消，提前說都可以，但不該直接消失。」。

事件迅速在網路延燒，網紅四叉貓也指出，疑似已找到該名旅客身分，可能是高雄某便當店老闆，甚至有網友將Google地圖店名惡搞改成「鴿子便當」，引發更多討論。

律師林智群也在臉書發文表示，隨著中國旅客減少，部分台灣奧客行徑開始浮上檯面。他推測，該名旅客可能原本想搭機場巴士，卻擔心趕不上行程，才先預訂包車作為備用，事後卻直接失聯，並提到四叉貓已查出該名人士在高雄經營便當店。

網友也紛紛留言討論，「千萬不要變成沒有中國墊底..台灣的旅遊素質就變成最後一名」、「台灣一年去日本幾百萬，其中奧客肯定有啦，只是比例問題而已」、「不是潮水退了，而是奧客一直都有，只是中國人比例少了其他國家比例就浮上來」、「明天上班去檢查辦公室便當名冊有沒有那間！！有的話我要把他抽起來！」

不過也有人質疑事件真實性，提醒應留意是否有人刻意帶風向、挑撥對立，「導遊的說法有人幫忙查證嗎？ 小心挑撥離間」、「對岸用語跟文字，公佈一下下訂的資訊看看啊，不然也是隨人家造風向」。

