    父親按弦、女兒拉弓！陪中風父學二胡復健獲頒模範

    2026/02/02 12:48 記者王姝琇／台南報導
    社大台江分校年度《大廟興學》教學博覽會登場，600餘位親師生接力演出。（記者王姝琇攝）

    社大台江分校年度《大廟興學》教學博覽會登場，600餘位親師生接力演出。（記者王姝琇攝）

    社大台江分校年度《大廟興學》教學博覽會登場，村廟樂團、舞蹈、合唱、南管、薩克斯風、廟口書法等30幾個班級、600餘位親師生齊聚海尾朝皇宮，以音樂加舞蹈謝神、寫春聯送平安，手作香牌迎接丙午馬年。

    教學博覽會表揚100多位台江分校班代及模範生，以及頒發彩繪大廟興學平安燈獎，給在地7所國中小36位同學，會中最令人感動的，是女兒陪著中風的父親報名台江村廟樂團，一起學習二胡，父女共學精神，獲頒模範生獎項，令人十分感動。

    社大台江分校邁入第20年，致力推動一村一廟一廟一樂團，營造台江學習型社區，培育公民藝術家；學期中巡迴台江16寮舉辦30幾場大殿音樂會、策辦5場台江春聯列車，並舉行第17屆重回村廟論壇；農曆年前30幾個班級齊聚提前迎接馬年。

    舊和順慈安宮二胡班同學蕭淑敏指出，很高興帶著先生沈良興、女兒沈芳玉共同接受模範生表揚，先生曾在村廟樂團學二胡，後來中風2年，去年看到慈安宮學堂二胡新手班招生，於是和女兒一同陪伴先生重新報名學習二胡，先生用左手按二胡弦，女兒幫忙拉弓，二胡也成為先生復健的學習工具，在全家人陪伴下在大廟學堂學習，也逐漸恢復健康，令人高興。

    副市長葉澤山表示，村廟是信仰中心，也是公民論壇的所在地，台江大廟興學代表「終身學習」，一村一廟一樂團已有20幾團，非常了不起；看到小朋友彩繪大廟平安花燈，這些都是文化傳承。副市長趙卿惠表示，台江大廟興學邁入20年，一路堅持令人感動，祈願大道公保佑大廟興學永續，台江能成為藝術城，成為文化治理、流域治理的示範。

    女兒沈芳玉（左1）陪中風父親（左2）學二胡復健感動人心。（記者王姝琇攝）

    女兒沈芳玉（左1）陪中風父親（左2）學二胡復健感動人心。（記者王姝琇攝）

