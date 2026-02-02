為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節、228連假將至 航港局估將開2千多航次疏運55.6萬人

    2026/02/02 12:39 記者黃宜靜／台北報導
    交通部航港局表示，從2月13日起至3月2日止將啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2,444航次，可提供55.6萬人次的運能。（圖由航港局提供）

    交通部航港局表示，從2月13日起至3月2日止將啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2,444航次，可提供55.6萬人次的運能。（圖由航港局提供）

    今年春節、228和平紀念日連續假期即將開始，為協助民眾順利返鄉及出遊；交通部航港局表示，從2月13日起至3月2日止將啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2,444航次，可提供55.6萬人次的運能。

    航港局表示，針對此次連假旅運需求，規劃台灣本島與離島間共8條航線、金馬小三通4條航線，其中馬祖航線特別於2月13日、22日提供雙開航班服務，新台馬輪、台馬之星同時提供往返基隆－馬祖航班服務。

    航港局提醒，去（2025）年8月4日起客船登船實名制正式上路，民眾搭乘時務必攜帶個人身分證件，並於登船前備妥身分證明文件等，以利航商進行查驗並維持流程順暢；特別是搭乘東琉線旅客，因人潮較多，建議優先出示健保卡，以加快核對速度，提升登船效率。

    航港局提醒，若想搭乘小三通航線返台的旅客，由於台金空運航班剩餘座位有限，建議預先訂妥接續機位再行搭船，並檢查自身行李，嚴禁攜帶肉品入境。此外，若旅客攜帶鋰電池或行動電源時，應選用經檢驗合格的產品、務必隨身攜帶，不得託運或放置行李箱。

    航港局表示，若連假期間遇到天候不佳或其他不可抗力因素，影響船班開航，業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，航港局也會在2月12日至3月2日每天下午2點，於官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」公布當日及次日海運航班開停航情形。

    交通部航港局表示，從2月13日起至3月2日止將啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2,444航次，可提供55.6萬人次的運能。（圖由航港局提供）

    交通部航港局表示，從2月13日起至3月2日止將啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2,444航次，可提供55.6萬人次的運能。（圖由航港局提供）

    熱門推播