靠「充氣」擋水患！台南祭出新型充氣式防洪牆

新型臨時性防水擋板操作演練。（南市府提供）

南市府積極推廣新式防汛利器。水利局於安平水資源環教中心舉行「新型防水擋板、氣墊展示及實地演練」，讓區公所同仁實際操作提升熟練度，期盼透過防災器材的導入，能比傳統砂包更快速、有效地阻絕積淹水。

水利局長邱忠川說，砂包搬運費時且耗費人力，相對消耗防災量能。為強化防汛整備效能，引進輕量化且組裝迅速的新型防水擋板，用「L型書架」原理利用水壓力讓擋板穩固站立，重量僅為砂包的10分之1，組裝速度更比堆疊砂包快上10倍。

請繼續往下閱讀...

另市府參考常見橡皮壩原理，添購新式防汛器材充氣式防洪牆，每座提供防洪高度1公尺，長度10公尺，對於突發性豪雨或天文大潮，能發揮「超前部署、即時阻水」的關鍵作用，有效將災害損失降至最低。目前，市府獲經濟部水利署補助採購新型防水擋板逾4100片，並就近配置於各區公所及自主防災社區，市民朋友若有臨時需求，可洽詢區公所評估借用。

新型充氣式防洪牆組裝展示。（南市府提供）

新型充氣式防洪牆組裝展示。（南市府提供）

新型充氣式防洪牆收納後便於運送。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法