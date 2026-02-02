八里輕軌送審近6年未核定 新北市府持續補件盼加速推動

圖為淡海輕軌。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜今（2）日出席八里區公所行動治理座談會，與里長面對面交換地方建設意見，會中聚焦八里輕軌進度、觀光發展及八里國中遷校等議題。新北捷運工程局表示，針對八里輕軌規劃，該案可行性研究自2020年獲交通部同意後送行政院審議，迄今已歷時近6年、送審13次仍未核定，市府將持續依中央審查意見補充資料，盼加速推動，完善八里交通與發展需求。

捷運局指出，八里輕軌全長6公里，規劃7座車站及1座駐車廠，可行性研究報告，2020年3月交通部同意後轉行政院審議，迄今已5年10個月、送審13次中央尚未核定，最近一次已於2025年10月16日依交通部函復的審查意見，以及配合中央政策新增須經促參平台審議提案程序與資料。

請繼續往下閱讀...

捷運局表示，八里輕軌計畫路線起於淡海輕軌第二期V25站，共用淡海輕軌第二期路線續行至中正/沙崙路口左轉上淡江大橋跨越淡水河，隨八里端匝道轉往博物館路行徑十三行博物館，沿商港三路、南港一路過台64線轉中山路三段設置端末站。

議員鄭宇恩表示，未來八里輕軌除了一般通勤功能，也將帶動沿線觀光效益，除了現有的十三行博物館，也應積極推動八仙樂園周邊觀光軸帶。此外，在輕軌計畫核定前，也要透過更完善的公車先導路網養成運量。盼市府完善可行性評估報告，能更前瞻的帶動八里發展。

八里區長林銚傑也說明，針對八里國中遷校，預計2032年遷至劃區文中一用地，讓學生能就近就學，並將舊校區活化；另外，下罟子漁港的觀光休閒規劃，目前已完成土地撥用，現由景觀處進行綠美化管養，未來預計規劃發展觀光休閒產業。

侯友宜表示，隨著台北港發展、淡江大橋工程推進及相關建設帶動，八里人口已逾4萬人，顯示交通、產業與生活機能逐步到位。他強調，未來市府對八里的投資只會增加、不會減少。隨著淡江大橋、八里輕軌及台北港轉運體系逐步到位，可銜接105道路與濱海公路，並向南延伸至桃園機場、串聯北海岸觀光路線，八里整體發展不會輸給淡水；八里除以物流產業為主軸，也同步納入觀光休閒發展，包括八仙樂園用地，盼與民間合作活化區域；因應人口增加，八里國中也將配合規劃遷校，提升在地就學與教育便利性。

淡海輕軌第二期路網圖。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法