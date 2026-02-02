陳建仁偕牽手挺寒士送飽 籲立院速審總預算

陳建仁偕牽手一起出席寒士吃飽活動。（記者楊媛婷攝）

為讓弱勢家庭也過個好年，創世、華山、人安策略聯盟今（2日）舉行第36屆寒士吃飽30活動，由哈雷騎士將年菜送到全台1.4萬戶家庭，還送上600元紅包，前副總統陳建仁伉儷第6度參加活動，表示該活動展現台灣是行公義好憐憫的國家，也呼籲立院盡速審總預算，才能推動社福。

今年春節連假長達9天，溫暖送愛不能斷，陳建仁偕牽手羅鳳蘋第六度參加寒士送暖活動，陳建仁表示，這次活動將有賴哈雷騎士送禮，會用最快速度將年禮送到需要的人手上，也認為這活動是顯示我國是行公義好憐憫的國家。

針對立院遲遲不審總預算，陳建仁也表達擔憂，他表示這將影響社會福利措施的推動，認為朝野應該同心協力盡速審查，迅速審議通過預算。

衛福部次長呂建德表示，今年將是實施長照3.0的第一年，總統賴清德將預算從927億元增加到1143億元，社會安全網的預算也從過去的4百億元增加到860億元，還有5年計劃480億元關心身心障礙者族群。

這次送出的年菜內容有7道菜，包含佛跳牆、油飯、獅子頭、雞肉料理、秋刀魚料理、肉鬆、素拼香等，還有6百元紅包，預計自即日起到13日送到全國1.4萬戶弱勢家庭。

今年的寒士吃飽活動出動哈雷騎士送即食年菜。（記者楊媛婷攝）

