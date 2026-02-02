為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    頑童在台中洲際演唱會太吵？ 盧秀燕：不要因噎廢食

    2026/02/02 12:47 記者蘇金鳳／台中報導
    中市長盧秀燕認為，演唱會音量大的問題是可以透過技術克服，但不要因噎廢食。（記者蘇金鳳攝）

    由於日前頑童在台中洲際演唱會遭自稱鄰居的人說好吵，對此，台中市長盧秀燕今天受訪表示，這是可以平衡問題，技術上是可以控制的，可透過演唱團體採取聲量及時間的控管，來解決技術上的問題，可讓兩者兼具，不要因噎廢食。

    頑童日前在台中洲際演唱會，相當受歡迎，有網友在Threads不滿指出，頑童在台灣第三大室外棒球場，花了1.5億製作、觀眾達25000人，預告時大家都說好棒，但開唱後出現一堆自稱鄰居，說「擾民」、「超吵」、「重低音都飄到、逢甲了」等等。頑童短期內不會回來。

    對此，市長盧秀燕今天在所舉辦的「台中有鈣讚計畫」活動受訪表示，這是可以平衡

    ，技術上是可以控制的。

    盧秀燕表示，基本上，絕大多數民眾還是非常支持演唱會的活動，台中也是一樣，從今年以來，五月天，頑童的演唱會都很成功，當然少部分的民眾可能有不同的意見，她認為可透過演唱團體，採取聲量及時間的控管，來解決技術上的問題，可讓兩者兼具，不要因噎廢食。

