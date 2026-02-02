北市衛生局年節食品稽查 白木耳與生鮮蔬果農藥超標不合格率最高

台北市衛生局抽驗181件年節食品，今（2日）公布結果，17件品質檢驗不符規定，檢出農藥殘留、重金屬、漂白劑、甜味劑以及防腐劑，5件標示不符規定，其中2件除檢驗不合格外，標示也不清。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局於農曆年前至賣場、市場、餐飲店與食品行等地，抽驗181件年節食品，今（2日）公布結果，17件品質檢驗不符規定，檢出農藥殘留、重金屬、漂白劑、甜味劑以及防腐劑，5件標示不符規定，其中2件除檢驗不合格外，標示也不清。針對上述不符規定產品，衛生局皆已通知販售商及進貨端業者下架；經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，來源若屬台北市，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法規定處辦。

衛生局說明，專案品質重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等。品質檢驗結果以白木耳不合格率最高（40%，4件/10件），其次為生鮮蔬果（36.4%，4件/11件）、菇類（33.3%，2件/6件）、花椒（25%，1件/4件）、竹笙（20%，1件/5件）、水產加工品（16%，4件/25件）、肉加工品（10%，1件/10件）。

請繼續往下閱讀...

衛生局分析，17件品質檢驗不符合規定產品違規原因為4件「生鮮蔬果」、4件「白木耳」、1件「猴頭菇」、1件「花椒」分別檢出1至9項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」；1件「竹笙」及1件「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」；3件「蝦米」檢出漂白劑二氧化硫；1件「烏魚子」檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽及糖精；1件「牛肉干」檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

同時，衛生局也執行包裝食品標示檢查，其中5件產品不符合規定，違規原因為「 烏魚子」2件；「開陽（蝦仁）」、「香瓜子」、「開心果」各1件未依食品安全衛生管理法規定標示，違反食品安全衛生管理法第28條第1項及第22條第1項規定，分別可依同法第45條第1項及第47條處分責任廠商4萬元以上400萬元以下或3萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

台北市衛生局抽驗181件年節食品，今（2日）公布結果，17件品質檢驗不符規定，檢出農藥殘留、重金屬、漂白劑、甜味劑以及防腐劑，5件標示不符規定，其中2件除檢驗不合格外，標示也不清。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局115年年節產品抽驗結果不符合規定名冊。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局115年年節產品抽驗結果不符合規定名冊。（台北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法