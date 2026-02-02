孩子手機成犯罪現場？ 國教盟： 性影像申訴暴增、教材破口浮現

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟今日舉行記者會，直指台灣正面臨橫跨數位、校園與家庭的結構性危機。（記者林曉雲攝）

孩子的手機正快速成為性犯罪的現場？台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟今（2）日舉行記者會，公布「2025台灣10大情感關係與性教育新聞事件」，點名兒少性影像申訴暴增、性病年輕化、人工生殖與代孕爭議，以及性教育教材專業破口等問題，直指台灣正面臨橫跨數位、校園與家庭的結構性危機，呼籲政府回歸「全人性教育」，以兒少最佳利益為核心重建社會安全網。

國教盟理事長王瀚陽表示，今年最受關注的事件為「兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍」，顯示性剝削已全面由實體轉向數位空間，許多影像並非偷拍，而是來自被信任關係中的誘導自拍。

精神科醫師楊聰財指出，危險往往包裝成關心與喜歡，傳統只教「不要拍」已不足，真正的防線是讓孩子「懂得拒絕」，並能辨識情感操控與關係風險。

第2名事件「國小棒球教練性侵猥褻32童、重判464年」同樣震撼社會。華人情感教育發展協會副理事長張文昌直指，不適任人員查詢制度存在結構性漏洞，呼籲政府效法紐澳推動「兒童工作證」制度，從被動查詢改為主動舉證，防堵加害者再度進入校園。

此外，性健康警訊也同步浮現。疾管署資料顯示，愛滋通報數下降，但梅毒、淋病卻明顯年輕化，13至24歲族群增幅最高，女性感染者暴增逾52%。台灣性教育學會理事長馮嘉玉直言，這顯示青少年「心理防線潰敗」，若性教育只剩技術、不談自我價值與行為責任，風險將持續擴大。

人口結構數據亦敲響警鐘。台灣每年人工流產數逾30萬，為新生兒數（約13萬）的2倍，結婚人數恐跌破11萬對，國小學生數持續下探。民團指出，此非單一事件，而是親密關係建立與承諾形成過程的失能，政府應透過社會情緒學習（SEL）與全人性教育，強化青少年做出負責任決定的能力。

民團也點名「中學全面性教育教學指引手冊」專業不足、潛藏隱私風險，教育部與衛福部雖已成立跨部會平台，但平台應以專業為本，將資源真正投入第1線預防教育，而非事後補救。

對於代理孕母與人工生殖修法爭議，民團強調，生育政策不應僅視為因應少子化的技術解方，修法應優先考量兒少最佳利益，避免將女性身體與孩子工具化。

3會呼籲，性教育不只是生理知識，而是關於尊嚴、權力、責任與價值的教育。唯有把預防做在前端，才能讓孩子在第1次被要求時，就有說「不」的力量，也有被相信與被保護的空間。

