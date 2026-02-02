為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡水大停水補償完成審核 2334件發簡訊通知、2/4起領取

    2026/02/02 12:28 記者羅國嘉／新北報導
    停水優先補償將採2階段辦理，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。（圖由工務局提供）

    去年底淡水區因淡北道路工程挖損自來水管線導致大規模停水，新北市新建工程處已完成2334件補償申請審核，並於今（2）日以簡訊通知結果。符合優先補償資格的民眾，將自2月4日起至13日依規定至公所領取補償，台水公司也將主動減免1個月水費，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請。

    新北市政府施作的淡北道路工程去年11月27日不慎挖破地下自來水管線，一度造成淡水區約6.6萬戶停水多日，民怨沸騰。市府隨即於12月1日至10日設立專責窗口及線上表單，受理民眾陳情與補償申請，並同步檢討相關補償機制。

    新工處淡北工務所主任張哲銘指出，此次共受理2334件申請，針對民眾基本民生用水需求，將「購買水」、「馬達維修或更換」及「盥洗費」等3項列為優先補償項目，審核作業已全數完成，並於2月2日發送簡訊通知審核結果。補償資格、申請方式及應備文件等資訊，已同步公告於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官網。

    張哲銘表示，符合優先補償資格的民眾，須依申請地址所屬里別，分別於2月4日至8日及2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料及印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚間7時；為便利民眾作業，也提供郵寄申請方式，民眾可至淡北道路官網下載申請書，填妥後檢附匯款帳戶影本，於2月13日前以郵戳為憑寄至新工處辦理。

    張哲銘說，審核未通過者，常見原因包括資料填寫錯誤、水號不在台水公司提供的停水範圍內，或申請項目非優先補償項目。民眾可於每日上午8時30分至下午5時30分，撥打服務電話洽詢。此外，針對優先補償項目以外的申請案件，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計於3月底完成鑑定後，再由應負責單位與民眾協調處理。

    針對去年底淡水區停水事件，購買水、馬達維修或更換、盥洗費列為優先補償項目，新工處今（2）日起發送簡訊通知審核結果。（圖由工務局提供）

