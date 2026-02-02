桃市就職處2月推3場徵才 釋逾2900個職缺

現場徵才活動。（資料照，桃園市政府提供）

新的一年，從一份好工作開始！農曆新年將近，正是謀職的好時機，桃園市政府就業職訓服務處於2月辦理3場現場徵才活動，活動現場共有超過60家廠商參與，釋出2900個以上職缺，集結科技、製造、餐飲、物流、零售等多元產業，釋出大量職缺，提供求職民眾提早媒合、安心過年的機會。不論年後想立刻上工或希望過年前先確認工作方向，提供市民朋友透過現場洽談、即時面試，把握求職黃金期，順利媒合就業。

就業職訓服務處就業促進課長高慶賢表示，這3場次徵才活動涵蓋桃園市各區，匯集逾百家廠商參與，合計釋出超過2千個以上工作機會，提供青年求職者、轉職民眾及中高齡朋友多元選擇，協助市民在農曆前後順利尋覓理想工作及轉職新選擇。

3場次徵才活動資訊如下：桃園中心大型徵才6日上午10點至下午2點在桃園區陽明公園市民活動中心，30家廠商釋出1400個以上職缺；中壢中心大型徵才10日上午9點至12點30分在中壢就業中心，22家廠商，釋出800個以上職缺；桃園中心中型徵才25日下午2點至4點在桃園就業中心3樓，15家廠商釋出770個以上職缺。

參加廠商包含欣興電子、京元電子、鴻佰科技、乾坤科技、華城電機、信東生技、德亞電子、王品集團、爭鮮、三商餐飲、築間、饗樂餐飲、米塔集團、中興保全、忠正保全、微笑單車、華夏航科、這一鍋、王座國際、鬍鬚張、台灣房屋等知名企業。提供職缺涵蓋各類工程師、儲備幹部、技術員、行政及採購專員、業務與行銷人員、保全人員、餐飲服務人員、廚務及清潔人員、照顧服務員等，其中乾坤科技工程師職缺月薪最高可達6萬元。各項職缺一應俱全，無論是首次進入職場，抑或希望轉換跑道、就近就業的市民，都能依自身專長與興趣挑選合適職缺。

另外，年後亦為企業招募人才及求職朋友選擇轉職的黃金時期，活動現場並提供各項就業服務與就業促進方案諮詢，協助求職民眾順利媒合就業。部分職缺薪資具競爭力，例如科技廠工程師月薪最高可達7萬5000元，便利商店儲備幹部薪資上看5萬9000元，物流及司機相關工作亦有5至9萬元的薪資水準，協助求職民眾兼顧就業穩定與薪資成長。

