    竹市大型現場徵才2/5登場 緯創資通釋500職缺

    2026/02/02 11:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    勞動部新竹就業中心於5日在竹市東區區公所辦理大型現場徵才活動。（圖由勞動部提供）

    為協助民眾於農曆春節前後把握就業黃金期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心於5日（星期四）上午10時至下午3時在新竹市東區區公所3樓大禮堂（新竹市東區民族路40號）辦理「年前卡位 年後就業」大型現場徵才活動，集結31企業釋出2340個工作機會，涵蓋科技、製造、餐旅服務及零售流通等多元產業，讓民眾一次掌握多元機會。而活動適逢春節前夕，新竹就業中心特別為求職者準備經新竹在地廟宇加持的「求職薪安御守」，象徵薪安與祝福，也預祝所有應試的求職者金榜題名、職涯順遂，邁向光明而穩健的未來，開運御守數量有限，贈完為止。

    本次徵才活動從科技業到服務業，紛紛釋出具競爭力的職缺，其中以感測整合元件開發及製造大廠台亞半導體招募製程工程師、採購管理師、國外業務人員等上百個職缺，而在台門市已超過400家的大樹藥局開出門市人員及藥師職缺，2年以上資歷藥師年薪可破百萬，而且另有獎金制度，緯創資通更一口氣釋出高達500個職缺。

    此外，現場還有知名科技大廠京元電子、景碩科技及餐飲集團龍頭饗賓餐旅、王品等多家企業共襄盛舉，提供從研發、製程、設備、環安、品管工程師、業務專員、採購、財會、資深招募管理師、技術員至店主任、儲備幹部、服務訓練員、內外場計時人員、假日工讀等2340個多元職缺，歡迎民眾依個人專長及生涯規劃，把握與企業人資直接面談機會！

    為提升求職媒合成效，現場特別設置「履歷健檢快閃站」，由職涯諮詢師協助快速檢視履歷內容，提供面試應答具體建議，並依照求職者意願即時推介現場廠商面談，強化求職效率；除「履歷健檢快閃站」外，活動也融入賈桃樂學習主題館的「氣場解密」設備，運用生物感測器技術，分析求職者面試氣場與第一印象表現，並可快速生成專屬個人報告，協助求職者強化個人印象，找到最具優勢的面試幸運色及職業。

