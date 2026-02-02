學測國寫題考「愛的迫降」與幾米插圖 閱卷召集人：貼近生活好發揮

大考中心（大學入學考試中心）今（2日）公布115學年大學學測非選擇題閱卷評分標準，大考中心主任張新仁（中）、國文科閱卷召集人陳昌明（左）、英文課閱卷召集人賴惠玲（右）。（記者陳逸寬攝）

大學學測非選題不只考國文與英文，也在考怎麼看世界。115學年國文寫作題目引用韓劇「愛的迫降」，要考生說明女主角拒吃同行小豬、卻能接受吃魚的理由，也考出幾米插圖，寫人際之間隔閡，皆引發熱烈討論。大考中心今（2）日舉辦閱卷評分原則說明會，國寫閱卷召集人、成功大學中文系名譽教授陳昌明指出，寫作貼近生活好發揮，但很難使用「模版套路」，考生多顯示理性思考能力，分數估可能提高一點，至於被質疑與北北基模考題相似，他反問「不考情意題要考什麼？」重點是寫作要能回應題幹，鑑別度是核心關鍵。

大考中心主任張新仁表示，公開非選題評分原則，除讓考生了解如何評分，也希望協助教師掌握考試真正重視的能力方向。

陳昌明指出，第一大題以「愛的迫降」情節引題，結合文本對「臉」的倫理意涵，要求考生說明理由，並舉出生活中選擇逃避或積極承擔的事例，表達看法與省思，「臉」呈現的脆弱與情感，能召喚人類共同的同情與責任感，如同人們看見普立茲新聞獎中戰亂孩童的臉，會被觸動而產生倫理回應，題目貼近生活經驗，考生作答多元卻高度聚焦倫理思辨，不少考生以街友、吃素、動物差別待遇等生活經驗進行理性辯證。

陳昌明表示，第二大題以幾米插畫為素材，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，思考人與人之間的情感互動，陳述與他人產生隔閡的原因，並嘗試換位思考及表達回應，約90％考生以親子關係作答，有考生寫父親連他上高中都不知道，但在看到父親彎腰搬貨工作的辛苦，而有不同的體悟，多數考生雖寫父母，有少數考生著墨於同學心結，有考生寫被寄養經驗，另有考生寫愛情，較偏離題意、拿高分較不易。

此外，英文閱卷召集人、政治大學英文系教授賴惠玲表示，中譯英題型與近年相同，要求考生將兩個中文句子翻譯為正確、通順且達意的英文，合計8分；英文作文採引導式寫作，考生須依寵物在人們生活中角色主題寫作，多數考生從陪伴、情緒支持等生活經驗發揮，延伸討論少子化、人口結構或動物保護議題，作文寵物類型或場景為何並不設限，評分重點在內容具體完整、重點分明且具連貫性，句構語法及用字是否適切，拼字與標點符號是否使用得當，字數明顯不足則扣1分。

大學學測非選題閱卷情形。

