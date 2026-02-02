為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    以藝術轉動社區 國立台南生活美學館邀請創作者進駐澎湖、金門

    2026/02/02 11:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    國立台南生活美學館，在澎湖湖東設置藝術駐點。（國立台南生活美學館提供）

    國立台南生活美學館，在澎湖湖東設置藝術駐點。（國立台南生活美學館提供）

    文化部所屬國立台南生活美學館為推動南部生活美學發展，鼓勵藝術走入社區，辦理今年「推展生活美學補助計畫」徵件，即日起至3月2日止受理線上申請，歡迎符合資格之藝術創作者及團隊踴躍提案。

    國立台南生活美學館表示，本計畫以「藝術轉動社區」為主題，透過藝術進駐與展演行動，促進在地議題的發掘與多元實踐。今年度補助對象為合法立案之法人、社團、工作室或自然人，進駐地點聚焦澎湖縣與金門縣，補助類別分為「駐地研究類」及「展演活動類」，補助額度分別以新臺幣5萬元及30萬元為上限，期盼鼓勵藝術家結合駐地觀察、研究與創作，攜手在地社群推動社會創新實驗與展演。

    獲補助者將分別進駐國立台南生活美學館於澎湖縣與金門縣設置的藝術轉動社區基地，包括澎湖縣湖東澳藝動基地、洪根深鼎廬藝動基地，以及金門縣董允耀洋樓等具歷史與文化特色的空間，作為藝術行動與社區交流的實踐場域。計畫期間亦將辦理見面會及成果分享發表會，促進藝術家與社區之間的對話與連結。

    此次徵件採線上申請方式，有意申請者請於期限內至「文化部獎補助資訊網」完成申請作業。審核結果將公告於國立台南生活美學館官網，並函知申請團隊或個人。期盼透過本計畫，匯聚多元創作能量，為南部地區注入更多文化活力。

    澎湖另一個駐點藝術，在洪根深鼎廬藝動基地。（國立台南生活美學館提供）

    澎湖另一個駐點藝術，在洪根深鼎廬藝動基地。（國立台南生活美學館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播