    2026宜蘭綠博「格致寶藏」3/28開幕 徵才開跑釋百名職缺

    2026/02/02 11:10 記者江志雄／宜蘭報導
    今年宜蘭綠博訂於3月28日在蘇澳武荖坑風景區開幕，圖為去年活動現場畫面。（圖由主辦單位提供）

    2026宜蘭綠色博覽會訂於3月28日在蘇澳武荖坑風景區開幕，為期44天，主辦單位招募104名活動工作人員，即日起到2月26日受理報名。

    今年宜蘭綠博以「格致寶藏」為主題，寓意為研習推究事物存在的真理，獲得珍貴的永續知識寶藏，希望連結自然解方，減緩氣候變遷暖化災害、生物多樣性喪失與土壤退化，創造綠色就業和穩定糧食安全效益。園區規劃16個永續主題展區、19座親子同樂遊戲體驗設施，另有花田景觀、裝置藝術拍照點，設計成格致尋寶旅程。

    這次活動招募的工作人員，分成行政組、票務組、活動組、交通組、展館組等5大組別，預計錄取104人，並備取6名，各組別工作內容、聘用、資格條件，依招募簡章公告為準，可上網查詢下載

    主辦單位表示，書面初審結果將於3月3日公告於宜蘭縣政府官方網站及宜蘭綠色博覽會粉絲專頁，面試訂於3月6日下午1點半在宜蘭縣政府102會議室辦理，3月13日公告錄取名單，錄取人員須全程參加3月24日辦理的培訓課程與各組別教育訓練，洽詢電話：03-9251000轉3606，王小姐。

    本屆宜蘭綠博以「格致寶藏」為主題。（圖由主辦單位提供）

    宜蘭綠博將招募104名工作人員。（圖由主辦單位提供）

