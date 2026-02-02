為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    外縣市土方湧入？ 宜縣土資場收費飆漲 縣府盤點稽查

    2026/02/02 11:03 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府公共造產土資場因收費便宜，早已滿場，現無空間可收容土方。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府公共造產土資場因收費便宜，早已滿場，現無空間可收容土方。（宜蘭縣政府提供）

    為防止土方之亂，宜蘭縣盤點縣內22處可收容土方場所，可收容量約百萬立方米，許多縣市因無能量去化，近期有不少土方湧入宜縣，處理費水漲船高，坊間傳出每立方米從300至500元暴增至1000至2000元。縣政府要求各收容場必須控管，預留3成給縣內土方使用，同時加強稽查以免出現亂象。

    以往土方清運車輛雖有四聯單，包括土方出處（發包單位與營造單位）、載運車輛與終端去處，都要依規定填寫；但實際操作過程，仍有土方濫倒情形，顯然部分環節未能落實。因此，行政院要求土方清運車須加裝GPS及追蹤土資場後端最終去處。

    此令一出，全國北、中、南各營造工程的土方，必須如實進入土方堆置處理場控管，大台北地區收容場所有限；縣府建設處表示，近期確實有不少外縣市土方進入宜蘭縣。

    縣府表示，宜縣有1處公營、3處民營的營建剩餘土石方堆置處理場，另有18處水泥場與砂石場容許收容土方，合計可收容量約百萬立方米，縣府經營的土資場每立方米土方收取處理費用，縣內僅42元，縣外84元，而民營土資場與水泥場、砂石場，在土方之亂前約300至500元，縣營土資場因太便宜早已無容量可用。

    近期土方之亂，北部部分縣市頻來宜蘭洽詢有無收容場所，經詢價已飆到1000至2000元不等，視土方材質不同而有所差異，雜質越多，處理越困難，難以回收再利用的土方，收取費用愈高，一般土方可作園藝造景與填土，水泥場則可收取作為燃劑與原料，砂石場篩選後也可作砂石原料再販售，因此收費各有不同。

    縣府近期展開盤點與稽查，了解有無哄抬價格情形，業者都說沒有，但坊間傳得沸沸揚揚。縣府要求各收容場不得全數供外縣市土方使用，必須預留3成給宜縣營建營造工程，以免宜蘭的土方找不到收容場所，釀成土方之亂，縣府表示會加強稽查貫徹要求，土資場若未依規定預留使用，可處3萬元至10萬元罰鍰並令限期改善，未改善得按次處罰，並得令其停止營運至改善為止。

    宜蘭縣營土資場內土方堆置情形。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣營土資場內土方堆置情形。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播