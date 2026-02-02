外縣市土方湧入？ 宜縣土資場收費飆漲 縣府盤點稽查

宜蘭縣政府公共造產土資場因收費便宜，早已滿場，現無空間可收容土方。（宜蘭縣政府提供）

為防止土方之亂，宜蘭縣盤點縣內22處可收容土方場所，可收容量約百萬立方米，許多縣市因無能量去化，近期有不少土方湧入宜縣，處理費水漲船高，坊間傳出每立方米從300至500元暴增至1000至2000元。縣政府要求各收容場必須控管，預留3成給縣內土方使用，同時加強稽查以免出現亂象。

以往土方清運車輛雖有四聯單，包括土方出處（發包單位與營造單位）、載運車輛與終端去處，都要依規定填寫；但實際操作過程，仍有土方濫倒情形，顯然部分環節未能落實。因此，行政院要求土方清運車須加裝GPS及追蹤土資場後端最終去處。

請繼續往下閱讀...

此令一出，全國北、中、南各營造工程的土方，必須如實進入土方堆置處理場控管，大台北地區收容場所有限；縣府建設處表示，近期確實有不少外縣市土方進入宜蘭縣。

縣府表示，宜縣有1處公營、3處民營的營建剩餘土石方堆置處理場，另有18處水泥場與砂石場容許收容土方，合計可收容量約百萬立方米，縣府經營的土資場每立方米土方收取處理費用，縣內僅42元，縣外84元，而民營土資場與水泥場、砂石場，在土方之亂前約300至500元，縣營土資場因太便宜早已無容量可用。

近期土方之亂，北部部分縣市頻來宜蘭洽詢有無收容場所，經詢價已飆到1000至2000元不等，視土方材質不同而有所差異，雜質越多，處理越困難，難以回收再利用的土方，收取費用愈高，一般土方可作園藝造景與填土，水泥場則可收取作為燃劑與原料，砂石場篩選後也可作砂石原料再販售，因此收費各有不同。

縣府近期展開盤點與稽查，了解有無哄抬價格情形，業者都說沒有，但坊間傳得沸沸揚揚。縣府要求各收容場不得全數供外縣市土方使用，必須預留3成給宜縣營建營造工程，以免宜蘭的土方找不到收容場所，釀成土方之亂，縣府表示會加強稽查貫徹要求，土資場若未依規定預留使用，可處3萬元至10萬元罰鍰並令限期改善，未改善得按次處罰，並得令其停止營運至改善為止。

宜蘭縣營土資場內土方堆置情形。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法