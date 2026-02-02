為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    饒慶鈴發送「台東金幣」 馬年春聯歡迎索取

    2026/02/02 10:54 記者黃明堂／台東報導
    台東縣長饒慶鈴（右4）今天上午到達仁鄉發新春紅包及贈春聯。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（右4）今天上午到達仁鄉發新春紅包及贈春聯。（記者黃明堂攝）

    9天農曆春節連假進入倒數，台東縣長饒慶鈴今天起帶領縣府團隊深入南迴四鄉等第一線服務機關，致上新春祝福。首日行程由達仁鄉公所開始接連走訪大武、金峰、太麻里等地的警消、衛政、社福與環保機關，甚至關切動物收容中心與能資源中心的運作，並特別準備數位紅包「台東金幣」為大家加油打氣。

    今日上午9點半，首站到達仁鄉公所，受到鄉長陳新輝及公所同仁的熱情迎接，蔡玉玲議員也特別到場陪同，縣長祝福所有鄉親與遊客在馬年都能平安喜樂，隨後也分別前往達仁、大武、金峰、太麻里等4鄉內鄉公所、鄉代會、警察、消防、戶政、社福、衛生，以及台東市郊動物流浪收容中心、廢棄物能資源中心及環保局等單位。為了鼓勵大家在春節期間持續提供最貼心的服務，饒慶鈴也準備了數位紅包「台東金幣」，期盼同仁們能以滿滿的活力，守護交通順暢零治安傷害，讓返鄉的遊子與來訪的旅客都能安心、快樂地過新年。

    另外，台東縣政府今年也特別準備了「馬啟新歲、福臨萬家」春聯，免費提供鄉親索取，每人限領1份，民眾可至台東縣政府、文化處、旅服中心、台東火車站及台東機場等服務台領取。

