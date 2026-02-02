為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    集小愛成大愛 北台南家扶助學募款起跑

    2026/02/02 10:42 記者王涵平／台南報導
    北台南家扶春季助學活動起跑，與台南郵局合作的「集小愛成大愛」助學專案，今、明兩天在台南7大郵局義賣募款。（記者王涵平攝）

    北台南家扶春季助學活動起跑，與台南郵局合作的「集小愛成大愛」助學專案，今、明兩天在台南7大郵局義賣募款。（記者王涵平攝）

    北台南家扶春季助學活動起跑，與台南郵局合作的「集小愛成大愛」助學專案，今、明兩天在台南7大郵局義賣募款，將於2月13日頒發獎助學金總計519萬，協助230名高中大專生及450名國中小兒少註冊學費。

    「跳蚤市場‧愛心義賣」在新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康等郵局同步展開，台南郵政總局副局長徐世英籲請民眾支持家扶的教育脫貧理念，協助弱勢兒少安心向學，勇敢追夢，翻轉貧窮世代。

    北台南家扶主委呂明憲表示，家扶助學希望工程今年邁入第37年，至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，也看到優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，以愛傳愛的精神正是繼續前行的重要力量。

    北台南家扶主任李桂平說，與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學義賣活動已邁入第19年，義賣活動現場有小家電、文具、生活用品、鞋包配飾等，琳琅滿目，歡迎民眾趁春節前夕可以來選購，義賣所得將作為弱勢兒少註冊費。目前扶助經濟弱勢家庭約890戶1500名兒少，因受限家庭經濟，家扶學子透過學貸減輕家庭負擔或需要透過打工自籌生活費，為了不讓兒少有失學風險，家扶每學期籌措助學金。

    北台南家扶春季助學活動起跑，與台南郵局合作的「集小愛成大愛」助學專案，今、明兩天在台南7大郵局義賣募款。（記者王涵平攝）

    北台南家扶春季助學活動起跑，與台南郵局合作的「集小愛成大愛」助學專案，今、明兩天在台南7大郵局義賣募款。（記者王涵平攝）

