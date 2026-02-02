新營波光節2/7登場 「光之夢」光影交織

「新營波光節」以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境。（南市文化局提供）

「新營波光節」2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園登場，以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏。

台南市長黃偉哲今日在宣傳記者會為波光節代言，策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉本屆展覽主題「光之夢」，邀請大家來新營感受藝術與城市夜色交融的魅力。黃偉哲表示，新營波光節第3年舉辦，邀請過去曾經幫月津港燈節籌畫過燈節的禹禹藝術工作室打造更好的聲光藝術，希望大小朋友都能喜歡。

文化局表示，新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎，讓新營成功站上國際藝文舞台。今年波光節以擁有300年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，期盼帶動北台南整體觀光與文化能量。

禹禹藝術工作室指出，今年首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒的感官旅程。

今年展區規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

2月8日晚間開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層的人文風景。

「新營波光節」2月7日在新營天鵝湖公園登場。（南市文化局提供）

台南市長黃偉哲與策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉本屆展覽主題「光之夢」。（記者王涵平攝）

