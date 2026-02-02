為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣造林2.0新制縮短獎勵年限 舊制變更期限到年底

    2026/02/02 10:45 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府農業處提醒，2.0造林新制獎勵金最高60萬元，舊制變更期限只到今年底。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府農業處提醒，2.0造林新制獎勵金最高60萬元，舊制變更期限只到今年底。（新竹縣政府提供）

    農業部「獎勵輔導造林辦法」2.0新制上路，新竹縣政府農業處已舉辦5場推廣講座響應，協助縣內林農從傳統「補助模式」轉型為「投資型經營」，新制將獎勵年限從20年大幅縮短為6年，且6年總獎勵金最高每公頃60萬元，讓經營更彈性與效率，提醒舊制業者務必今年底前向林地所轄公所申請變更或終止，避免影響權益。

    農業處表示，竹縣擁有豐富森林資源，林地面積達7萬2千餘公頃，公私有林地約1萬6千餘公頃，配合中央造林政策，縣府114年度輔導造林撫育面積計215公頃，獎勵金核定近760萬元。新制將不只林農可以申請，公私團體及法人也可以，縣府將持續輔導從造林、撫育管理到伐採、加工、銷售一條龍，落實永續經營。統計近10年，已發放台灣肖楠、烏心石等苗木超過44萬株，未來將接續公私有林多元輔導方案，實現林農生計、林產生產、自然生態的三贏願景。

    此次「造林2.0」將造林經營目標分流為「木材生產林」與「非木材生產林」。農業處表示，木材生產林為專注結構用材及菇蕈產業，鼓勵發展具經濟價值的林產。非木材生產林的重點在於國土保安、水源涵養及生態維護。新制縮短為6年獎勵，讓林農在初期造林完成後，能更早投入林下經濟或森林遊憩，活化土地使用。新制也放寬適用範圍，從原先的山坡地擴展至地下水管制區及地方政府劃設的造林專區。

    農業處指出，「造林2.0」提高獎勵金門檻，採堆疊式給付獎勵金種類增加，依成效階段審核給付，符合規定每公頃最高可領取6年內60萬元，遠超舊制32萬元。新制首年核發20萬元，2至6年每年6萬元，第6年再依林地型態符合標準加發5至10萬元。新制申請期限為每年1月1日至4月30日止，請林農先向各公所農業課提出申請，由縣府農業處審查。

    另外，針對舊制林農，農業處強調為「保障權益、平穩對接」，若林農目前正處於舊制第1至6年，可依新法規定申請轉為「6年制」；若處於第7至20年，可選擇申請終止，提醒舊制林農有意變更或終止者，務必在今年12月31日法定期限截止前，完成申請手續。

    新竹縣政府農業處積極響應，去年底完成5場地方推廣講座，協助縣內林農從傳統「補助模式」轉型為「投資型經營」。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府農業處積極響應，去年底完成5場地方推廣講座，協助縣內林農從傳統「補助模式」轉型為「投資型經營」。（新竹縣政府提供）

    新竹縣擁有豐富的森林資源，縣府配合中央造林政策，114年度輔導造林撫育面積計215公頃，獎勵金核定近760萬元。（新竹縣政府提供）

    新竹縣擁有豐富的森林資源，縣府配合中央造林政策，114年度輔導造林撫育面積計215公頃，獎勵金核定近760萬元。（新竹縣政府提供）

