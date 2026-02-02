基隆採購年貨高峰期 6大傳統市場周邊13日起交通管制

基隆仁愛市場前仁四路13日開始交管，禁止車輛進入。（記者盧賢秀攝）

基隆市農曆春節採買年貨預計下週進入高峰期，因應大量購物人、車潮，基隆市警交通隊從2月13日至16日加強6處大型傳統市場周邊道路交通疏導與管制，其中人潮較多的仁愛市場仁四路及愛二路禁止汽車進入；七堵區南興市場的崇智街（明德一路至光明路段）全面禁止車輛進入。

交通隊指出，為因應春節前大量購物人、車潮，13日至16日將加派警力在大型傳統市場進行交通疏導，時段為上午8點至下午2點，並在各重要路口會設置告示牌提醒用路人配合。

其中仁愛市場和七堵南興市場採買的人潮多，周邊道路13日起實施交管，禁止汽車或汽機車進入。

仁愛市場是仁四路（愛三至愛二路口）及愛二路（仁二至仁五路口）將禁止車輛進入（機、貨車除外），但開放愛二路（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。南興市場的崇智街（明德一路至光明路段）禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。

其他四處市場以疏導交通為主，信義市場信二路單號義六至義七路停車格禁止停車，供進入停車場車輛停等、並規劃為行人徒步區；並開放義六路信義君悅至柏悅府前道路臨停機車。

安樂市場在觀音橋兩側設置交通錐管制，使人車分道；成功市場在郵局前約15格機車停車格管制禁停，都會加強周邊違停車輛驅離。

果菜市場從13日起，麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道彈性規劃為市場出口專用車道。

基隆七堵區崇智街13日開始禁止汽機車進入。（記者盧賢秀攝）

基隆市各大傳統市場13日起實施交通疏導管制。（基隆市交警交通隊提供）

