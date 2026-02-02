全台唯一 2026香港年宵2/18高雄中央公園開場

2026香港年宵2/18高雄中央公園開場，圖為去年年宵現場盛況。（行國處提供）

全台唯一！2026香港年宵2/18大年初二到2/20大年初四，在高雄中央公園登場，高雄市政府與台灣香港協會邀請全台民眾，來高雄品味香港過年文化。

高市府行政暨國際處說明，香港年宵今年邁入第4年，每回都吸引大批民眾參與，已成為高雄春節期間重要的多元文化交流盛事。

今年年宵結合市集、音樂演出、藝術展覽、足球工作坊與文化講座等豐富內容，邀請市民在春節連假期間走入香港年節文化，體驗高雄限定、港味十足的節慶氛圍。

行國處指出，現場將有復刻重現的沙翁、臘腸卷，及多樣港式家常料理與文創商品，舞台演出邀請April四月、魔王四重奏及鄭烺炘等團隊演出，親子足球工作坊打造氣墊足球場，讓親子在互動闖關中體驗足球樂趣，同時認識香港足球文化。

另外在文化藝術方面，邀請香港藝術家林卓珈與多位藝術家進行跨界聯合創作，透過講座與導覽，帶領民眾深入理解作品內涵及背後的文化脈絡，展現多元香港文化。

2026香港年宵在高雄，自2/18至2/20、農曆新年初二到初四，每日下午1點至晚上8點在高雄中央公園舉行。誠摯邀請全台民眾共襄盛舉。

2026香港年宵現場規劃道地港式美食。（行國處提供）

2026香港年宵規劃藝文活動，讓民眾了解香港年節文化。（記者王榮祥翻攝）

2026香港年宵安排足球主題展與動態體驗。（記者王榮祥翻攝）

