    首頁 > 生活

    中正大學團隊鏈結產學 推動綠色工程躍上國際舞台

    2026/02/02 10:09 記者蔡宗勳／嘉義報導
    中正大學教授陳建易向駐日代表李逸洋（右二）等參訪貴賓詳細說明。（中正大學提供）

    中正大學教授陳建易向駐日代表李逸洋（右二）等參訪貴賓詳細說明。（中正大學提供）

    第25屆「國際奈米科技綜合展與技術會議」於1月28日至30日在日本東京國際展示館（Tokyo Big Sight）舉行。中正大學由地球與環境科學系教授陳建易率領研究與產學團隊，攜手中正大學新創公司友正工程科技公司參展，展現台灣在微生物礦化奈米建材與永續建築科技創新研發能量，獲得高度關注。展覽期間，駐日本代表李逸洋也蒞臨「台灣主題館」並參觀中正大學展位，對中正結合基礎科學、工程應用與產業創新的研究成果表達肯定。

    陳建易向李逸洋等參訪貴賓說明，指中正大學團隊長期投入微生物誘導礦化沉澱技術研究，成功應用於先進建築材料領域。該技術可透過微生物在材料內部生成礦物奈米結晶，有效：提升建築材料結構強度與耐久性、修復地震或環境應力造成的微裂縫、封填裂縫、抑制滲水與漏水問題，達成防水效果、賦予建材光觸媒功能，提升空氣淨化與環境自潔能力。

    中正大學團隊這次參展同時體現大學研究成果成功鏈結產業應用的典範。其中友正工程科技公司長期與中正大學合作，將實驗室研發成果推進至實際工程與市場端，展現台灣在奈米材料、綠色建築與永續工程領域的國際競爭力。

    李逸洋表示，奈米技術是支撐半導體、先進材料、能源與建築科技的重要基礎，台灣與日本在民主、自由與法治等共同價值下深化科研合作，對於建構具韌性的國際供應鏈具有關鍵意義，肯定中正大學團隊在科技外交與學術交流上的實質貢獻。

    駐日代表李逸洋與台灣主題館團隊合影。（中正大學提供）

    駐日代表李逸洋與台灣主題館團隊合影。（中正大學提供）

    駐日代表李逸洋與中正大學團隊合影。（中正大學提供）

    駐日代表李逸洋與中正大學團隊合影。（中正大學提供）

