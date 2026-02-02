屏東高樹「奇幻大津」2/5開幕 首週週六、週日門票預售一空

屏東高樹「奇幻大津」即將登場，瀑布化身動態畫布。（屏東縣政府提供）

去年暫停舉辦、今（2026）年終於回歸的屏東縣「奇幻大津」沉浸式山林光影體驗，將於本週四（5日）開幕，活動第一週的週六、週日門票已經完售，顯見民眾相當期待。

屏東縣府文化處指出，「奇幻大津」展期從2月3日至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放。2月3日至5日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，1月31日起開放索票，預計今日就會索畢。一般民眾的售票情況也不錯，首週週休日－2月7日、8日已經預售一空。

大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置10組主題燈座。「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵，夜晚花蕊亮起後，民眾可輕觸花蕊，變換整串花朵的光影色彩，增添互動趣味；「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態，蝴蝶燈飾沿山道佈置，部份還有動態開闔效果，營造蝴蝶飛舞意象；「文心蘭林」以文心蘭為主題，結合結構裝置與花藝設計，打造可供民眾穿梭其中的花林景觀；「花果天堂」則融合在地植物與水果意象，透過投影與螢光元素營造沉浸式光影場景。

最大亮點「奇幻大津」瀑布投影展演，將瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處表示，活動期間每日限量1千人入場，其中線上預約8百人、現場票2百人，每半小時一梯次，共八梯次，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得3款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限，送完為止。

屏東高樹「奇幻大津」華麗回歸。（屏東縣政府提供）

結合自然地景與光影藝術，將大津瀑布與步道打造成夜光森林。（屏東縣政府提供）

高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」。（屏東縣政府提供）

