不孤單！雲林縣長監護弱勢兒少 企業齊力送溫暖

縣府在北港鎮舉辦「幸福同行」活動，提供監護兒少美食，縣長張麗善與他們一起互動，發紅包。（記者李文德攝）

雲林縣每年平均有50多名弱勢兒少，為縣長作為監護人，趁著歲末之際，縣府在北港鎮舉辦「幸福同行」活動，提供監護兒少美食，甚至由縣長張麗善帶隊前往知名服飾店採買衣物。張麗善表示，已利用選舉補助款為兒少存下每人5萬元的定存單，至今已有57名兒少受惠，希望為弱勢兒少注入實質的幫助力量。

根據縣府統計，縣內每年平均有超過50名未成年的弱勢兒少，因無親屬可擔任監護人，由縣長擔任監護人。此次公益活動引起企業響應，由憶霖企業創辦人林宗宏提供胖卡餐車與魔術表演，NET服飾邀請孩子們前往在北港鎮新開幕、占地900坪的大型門市採買新衣，北港在地品牌日興堂喜餅，也準備糕餅伴手禮，讓每名兒少帶回祝福與溫暖。

請繼續往下閱讀...

活動中，張麗善更將5萬元定存單交付給由她監護的4名已成年孩子，祝福他們邁向人生新階段。她表示，2022年連任成功，獲選舉補助款600餘萬元，當年她便決定用補助款為所監護的孩子每人存5萬元定期存款，成年便可取用。去年新增的4名監護兒少也同時為他們存下人生的第一筆定存，象徵縣府長期守護、陪伴孩子成長的承諾。

社會處長林文志表示，特別感謝雲林家扶中心長期投入縣長監護兒少照顧工作，展現寄養家庭日常生活中無私付出的力量，同時也感謝各安置機構的專業團隊及親屬家庭共同承擔照顧責任，為孩子打造穩定、安全的成長環境。

縣府在北港鎮舉辦「幸福同行」活動，提供監護兒少美食，縣長張麗善與他們一起互動，發紅包。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法