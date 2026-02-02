為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佛光山春節平安燈法會大年初一登場 馬年主題燈區亮點滿滿

    2026/02/02 09:41 記者洪臣宏／高雄報導
    今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭。（佛光山提供）

    今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭。（佛光山提供）

    佛光山「2026年春節平安燈法會」從2月17日到3月18日（正月初一到三十）登場，整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，晝夜都好玩！

    佛光山常務副住持慧傳法師表示，佛光山今年迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，今年的祝福語是「和諧共生‧馬到成功」，呼應馬年的好彩頭。

    春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。

    燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區。除了曼陀羅花園的主燈「蓮華飛騎」，不二門的大師互動燈區、聲音郵局還可以錄下祝福寄給未來的自己，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，畫面超震撼。第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂。第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。

    菩提路上有來自全球3300顆創意彩繪燈籠，楓香大道上的280顆是得獎作品，美輪美奐。

    佛光山育幼院青年及院童合力創意的12台花車。（佛光山提供）

    佛光山育幼院青年及院童合力創意的12台花車。（佛光山提供）

    「2026年春節平安燈法會」，於佛光山菩提路上，有來自全球彩繪燈籠3300顆。（佛光山提供）

    「2026年春節平安燈法會」，於佛光山菩提路上，有來自全球彩繪燈籠3300顆。（佛光山提供）

    佛光山「2026年春節平安燈法會」的主燈「蓮華飛騎」。（佛光山提供）

    佛光山「2026年春節平安燈法會」的主燈「蓮華飛騎」。（佛光山提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播