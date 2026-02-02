冷氣團來襲！今低溫探13度 氣象專家曝「最冷時段」

氣象專家林得恩指出，這波大陸冷氣團最冷時段會落在今晚至明晨。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（2日）至明天（3日）清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，這波大陸冷氣團最冷時段會落在今晚至明晨，中部以北、基隆及宜蘭地區最低溫在13至15度之間。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，今天受大陸冷氣團影響，台灣各地早晚仍然寒冷，中部以北、基隆及宜蘭地區最低溫在13至15度之間，南部及花東地區最低溫也只有15至17度，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些。

林得恩說，迎風面的北部、基隆及宜蘭地區就算白天高溫也只有16至17度，整天都是偏涼偏冷的；這波最冷時段則會落在今晚至明晨。

林得恩指出，自明日白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫也有稍稍回升；只剩台灣東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其它地區則轉為多雲到晴天氣。

