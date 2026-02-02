近66年前明信片 穿風衣拿007手提箱圖案吸眼球

民國49年的明信片，有第三任總統、副總統就職紀念章，特別的還有「匪諜」意象圖案。（梁志忠提供）

現在寄信的人少，寄明信片的更少，明信片的郵資5元，而66年前郵資僅0.2元，南投故事館館長梁志忠收藏的1960年明信片，上面還蓋有第三任正副總統紀念章，當年是「反共抗俄」年代，因左下角印著戴帽、穿風衣、提007手提箱男子走路的圖案，透露「小心匪諜就在身邊」的訊息。

梁志忠收藏的這張明信片，是民國48年4月印製，出售的時間49年5月20日，最主要的位置蓋有「第三任總統副總統就職紀念」，以及「台中公園圖案」紀念章，推測買的人是特別為紀念章去購買收藏的明信片，而當時郵資是0.2元（即2角），是郵寄信件中最便宜的郵資。

梁志忠表示，該張明信片的年代，是當時總統心心念念反攻大陸的年代，當時「反共抗俄」精神標語無所不在，明信片也要印上「反抗俄寇侵略，消滅朱毛漢奸」，而當時還會常常提醒「匪諜就在身邊」，因此明信片左下角就有「匪諜」意象。

梁志忠說，當時的匪諜意象，現在看起來蠻有趣的，民國48、49年還沒有007電影，而明信片上的匪諜穿長風衣、戴帽，手上拿著手提箱，看起來很神秘，有可能是當時諜報電影出現的樣貌，這個圖案雖未配上「小心匪諜」字樣，但是很多人ㄧ眼就能看出那是「匪諜」。

