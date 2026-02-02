為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北河濱重新觀光市集2/7揮毫迎春 初一財神爺送限量發財金

    2026/02/02 09:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北河濱重新觀光市集將於2月7日辦理「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫活動，圖為歷年活動情景。（圖由新北市高灘處提供）

    新北河濱重新觀光市集將於2月7日辦理「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫活動，圖為歷年活動情景。（圖由新北市高灘處提供）

    農曆春節將到，位在新北市二重疏洪道疏洪十六路旁的重新觀光市集將於2月7日辦理「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫活動，以及大年初一（2月17日）「財神到來送發財金」活動，新北市高灘地工程管理處邀民眾來市集周邊，感受年節熱鬧氣氛。

    新北市高灘處長黃裕斌表示，春聯揮毫活動邀請書法名家錢瑞英、李存禾、廖美蘭，以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥語為題，結合馬年意象的創意書體，民眾可近距離欣賞大師運筆，更能挑選自己喜愛的賀詞。

    高灘處指出，大年初一上午9點半起，重新觀光市集將會有財神爺獻上新年祝福，每小時發送300份象徵財運滾滾的發財金，共發放3梯次，送完為止。

    市集周邊，還有新北大都會公園的熊猴森樂園，以及樂遊天地共融遊戲場，皆是親子共遊的景點，幸福水漾園區也是拍攝戀人照片的極佳場所，還可漫步至辰光橋，飽覽河濱園區的綠意美景，高灘處邀請民眾來重新觀光市集周邊走春。

    高灘處提醒，民眾欲搭乘大眾交通運輸工具前往重新觀光市集，可搭乘捷運到「三重站」下車後，走至機場捷運線「三重站」1A出口左轉，往重新橋方向即可到達。

    新北河濱重新觀光市集2月17日將辦「財神到來送發財金」活動，圖為歷年活動情景。（圖由新北市高灘處提供）

    新北河濱重新觀光市集2月17日將辦「財神到來送發財金」活動，圖為歷年活動情景。（圖由新北市高灘處提供）

    熱門推播