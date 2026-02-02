為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網友稱清潔隊員不准代丟鄰居垃圾 卑南鄉長：是夾帶垃圾丟回收車

    2026/02/02 09:18 記者黃明堂／台東報導
    卑南鄉清潔隊員拍攝民眾丟回收物的袋內，明顯可看到一般垃圾。（記者黃明堂翻攝）

    卑南鄉清潔隊員拍攝民眾丟回收物的袋內，明顯可看到一般垃圾。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣卑南鄉日前爆發一起垃圾清運糾紛，一名網友在臉書社團「台東大小事」貼文公審清潔隊員，指控隊員態度傲慢無理制止代丟鄰居垃圾，批評其缺乏同理心。該文迅速引發兩極評論，有人聲討清潔隊領公帑卻態度不佳。但鄉長郭宗益今天表示，事件是民眾夾帶垃圾丟進回收車，「垃圾分類不落實」，針對民眾跳上車阻礙清運，不排除控告妨礙公務。

    根據臉書貼文，當事人憤怒表示鄉下地區多為老人家，鄰里間守望相助幫忙提重物是美德，卻被隊員以「不能幫忙丟」為由阻攔。然而，從清潔隊員現場錄製的影片中可以看見，爭執的引爆點是送出的資源回收袋中，明顯混雜了大量的一般垃圾。隊員在現場多次勸導，卻遭到居民反彈，雙方因溝通語氣直接而引發口角。這位民眾哭喊為什麼不能幫鄰居垃圾？還跳上車錄影，情緒激動。

    卑南鄉長郭宗益今天表示，清潔隊從無規定不能幫鄰居，而且按照常理，丟垃圾也不會問是不是幫鄰居丟的，但前提是必須落實垃圾分類。經他了解，當時是資源回收車清運，有位民眾丟約4袋回收物，從外觀明顯看出夾帶一般垃圾，隊員制止並要求做好分類，民眾是幫鄰居丟的，因此產生爭執，但民眾卻將不利隊員的內容PO上網。

    郭宗益說，這位民眾跳上車錄影，阻礙清運，而且萬一發生意外誰負責？針對這部分，鄉公所考慮提告妨礙公務。

    卑南鄉清潔隊員拍攝民眾丟回收物的袋內，明顯可看到一般垃圾。（記者黃明堂翻攝）

    卑南鄉清潔隊員拍攝民眾丟回收物的袋內，明顯可看到一般垃圾。（記者黃明堂翻攝）

