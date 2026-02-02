詢問爆表！南瑤宮除夕迎路跑復辦改「搶頭香」？市長說話了

南瑤宮除夕迎路跑今年研擬恢復舉辦。（資料照）

「今年路跑要不要辦？」彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，1月31日舉行入火安座大典後，有不少人詢問因重修中斷2年的除夕路跑迎頭香活動是否要恢復舉辦，在距離農曆除夕僅剩14天之際，市長林世賢強調「要辦」，但「要怎麼辦、用何種方式辦」，還要由寺廟室盡速規畫後向外界公布。

農曆年腳步近了，眾所矚目的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，早年曾稱為「除夕搶頭香」，由於獎金高，又可獲得媽祖庇佑，每年都吸引爆滿民眾參加；不過由於過去搶頭香開廟門時，推擠、跌倒受傷頻傳，甚至還曾爆發肢體衝突，2021年起轉變型態，改為舉行「除夕路跑迎頭香」活動，讓參加路跑者都能「人人攏頭香，人人攏好運」。全長1.3公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，每年都動員300至500名志工與警方協助道路安全維護。

請繼續往下閱讀...

不過由於南瑤宮在2024年進行整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，市公所決定停辦2年，等工程竣工再恢復。由於南瑤宮修繕，路跑迎頭香因而取消，民眾大失所望，因此今年在第一期修復工程竣工，並一連3天盛大舉辦入火安座大典後，各界都寄望今年能恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」。

彰化市長林世賢說，為慶祝南瑤宮第一期重修完成圓滿入火安座，因此今年研擬要恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」，但由於離除夕僅剩14天，時間相當緊迫，他已指示寺廟室盡快規劃相關活動細節，會盡快向外界宣布。

南瑤宮往年辦理除夕搶頭香，由於獎金高吸引不少人報名參加。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法