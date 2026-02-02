為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    詢問爆表！南瑤宮除夕迎路跑復辦改「搶頭香」？市長說話了

    2026/02/02 08:51 記者湯世名／彰化報導
    南瑤宮除夕迎路跑今年研擬恢復舉辦。（資料照）

    南瑤宮除夕迎路跑今年研擬恢復舉辦。（資料照）

    「今年路跑要不要辦？」彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，1月31日舉行入火安座大典後，有不少人詢問因重修中斷2年的除夕路跑迎頭香活動是否要恢復舉辦，在距離農曆除夕僅剩14天之際，市長林世賢強調「要辦」，但「要怎麼辦、用何種方式辦」，還要由寺廟室盡速規畫後向外界公布。

    農曆年腳步近了，眾所矚目的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，早年曾稱為「除夕搶頭香」，由於獎金高，又可獲得媽祖庇佑，每年都吸引爆滿民眾參加；不過由於過去搶頭香開廟門時，推擠、跌倒受傷頻傳，甚至還曾爆發肢體衝突，2021年起轉變型態，改為舉行「除夕路跑迎頭香」活動，讓參加路跑者都能「人人攏頭香，人人攏好運」。全長1.3公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，每年都動員300至500名志工與警方協助道路安全維護。

    不過由於南瑤宮在2024年進行整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，市公所決定停辦2年，等工程竣工再恢復。由於南瑤宮修繕，路跑迎頭香因而取消，民眾大失所望，因此今年在第一期修復工程竣工，並一連3天盛大舉辦入火安座大典後，各界都寄望今年能恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」。

    彰化市長林世賢說，為慶祝南瑤宮第一期重修完成圓滿入火安座，因此今年研擬要恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」，但由於離除夕僅剩14天，時間相當緊迫，他已指示寺廟室盡快規劃相關活動細節，會盡快向外界宣布。

    南瑤宮往年辦理除夕搶頭香，由於獎金高吸引不少人報名參加。（資料照）

    南瑤宮往年辦理除夕搶頭香，由於獎金高吸引不少人報名參加。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播