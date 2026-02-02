揮毫送春聯 竹縣勞工界打響第一炮

新竹縣副縣長陳見賢（左）當場揮毫送春聯。（取自竹縣府官網）

又到了一年一度揮毫送春聯的時序，新竹縣政府勞工處近日跟新竹縣總工會合辦「115年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨114年職訓成果展」活動。副縣長陳見賢、縣府勞工處長湯紹堂、縣總工會理事長陳福俊、知名書法家賴煥琳、彭祥瑀等齊聚一堂新年開筆，各自揮毫寫下「馬到幸福，宜居竹縣」，為新春祈福，也分贈眾人。

陳見賢說，新竹縣失業率之低在全國名列前茅，全縣30萬勞工的去年平均薪資是5.7萬、高居全國第2名，還超越台北市。縣府勞工處跟縣總工會長期合作推動「提升勞工自主學習計畫」，補助勞工團體辦理勞工教育和活動，系統性協助各產業、職業工會辦理法規教育與職能提升課程，強化縣內勞工的專業能力與職場競爭力。揮毫送春聯的現場就展示了去年勞工朋友們的多項職訓成果，未來縣府會繼續跟總工會合作推出更多元的課程，提升勞工競爭力與幸福感。

請繼續往下閱讀...

縣總工會理事長陳福俊說，這次他們展現的勞工自主學習相關計畫成果，主要是：服飾班、拼布班等課程作品，現場也安排DIY體驗，並有輕食、烘焙、咖啡等課程成果免費供品嚐。

每年農曆年前，現場揮毫活動一波又一波，新竹縣總工會日前就跟縣府勞工處合辦了一場。（取自竹縣府官網）

新竹縣府勞工處和縣總工會近日邀請書法名家，替勞工朋友們揮毫送新春祝福。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法