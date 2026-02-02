為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    終於回來了！高雄帝冠車站「紅鯉魚」隱藏多年後亮相

    2026/02/02 07:52 記者王榮祥／高雄報導
    高雄帝冠車站前紅鯉魚已回到站前老家。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站前紅鯉魚已回到站前老家。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄帝冠車站前的「紅鯉魚」，配合鐵路地下化被移置安全處藏了好多年，近期終於回到老家並正式亮相；高市文化局指出，工程已收尾、農曆年前可完工，對紅鯉魚有印象的市民說，記得以前在車站前的水池裡，終於回來了。

    高雄帝冠車站建於日治時期、西元1941年，車站原址部落名稱近似台語「鯉魚」，於是在車站前設立一尊紅鯉魚雕塑做紀念，示意舊地名所在，幾十年來都是帝冠車站前地標。

    紅鯉魚原在高雄帝冠車站前方水池，因配合鐵路地下化，跟著帝冠車站一起移到東南側，被放置在車站旁隱密處，後來又跟著車站回歸中軸線旁；鐵道局南部工程分局為確保紅鯉魚完整，初期以木板、黑布等物將鯉魚包護住，也讓紅鯉魚再添神秘感。

    高市文化局受託進行站前紅鯉魚水池景觀工程，擬重塑過往帝冠車站前水池樣貌，二度招標後、去年8月順利啟動相關工程，隨即在帝冠車站前設圍籬工區，並將紅鯉魚移到「老家」。

    近期圍籬全數拆除，紅鯉魚外的包覆也拆開，原汁原味的魚身正式在車站前原來的位置亮相，吸引過往乘客目光；多數學子對紅鯉魚沒印象，只好奇為何車站前出現這隻魚，有點年紀的高雄人還記得這隻魚，回憶當時帝冠車站樣貌、鯉魚應該在站前的水池裡，笑說終於回來了。

    高市文化局指出，紅鯉魚與周邊景觀水池工程已大致完工，目前正進行最後收尾，預期農曆年前可成歸隊高雄車站。

    高市文化局重新打造帝冠車站前紅鯉魚跟水池樣貌。（記者王榮祥攝）

    高市文化局重新打造帝冠車站前紅鯉魚跟水池樣貌。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚水池工程已大致完工，目前持續收尾、預計農曆年前可完成。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚水池工程已大致完工，目前持續收尾、預計農曆年前可完成。（記者王榮祥攝）

    圖
    圖
