    生活

    升級版南投名間親子樂園開放 春節遊憩好去處

    2026/02/02 07:06 記者張協昇／南投報導
    南投名間親子生態樂園，訤有高5公尺、長31公尺的彩虹溜滑梯。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園，訤有高5公尺、長31公尺的彩虹溜滑梯。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園，是南投首座親子共融公園，縣府去年9月起封園進行升級改善工程，加裝遮陽網與照明等設備，同步維修5公尺高的巨型彩虹滑梯等遊具，讓園區更加舒適，因應春節即將到來，近日重新開放，提供民眾年假期間親子同遊好去處。

    佔地2.5公頃的名間親子生態園區，設有生態池、唐風造景、親水噴泉、愛心大草坪、松林環狀步道及多項遊具，最大賣點是高5公尺、長31公尺的巨無霸磨石子彩虹溜滑梯，是縣內深受民眾喜愛的親子旅遊景點之一，陪伴許多孩子成長，留下不少家庭的歡笑與回憶。

    為了提供更安全、完善的遊憩環境，縣府去年9月封園進行改善工程，包括升級遮陽網與照明設備，讓園區更加舒適；園內高達5公尺的巨型彩虹滑梯，以及鞦韆、沙坑、戲水區等遊樂設施，也同步完成維修與保養。

    縣政府指出，名間親子生態樂園，緊鄰縣府去年結合原民工藝、農業、美食打造的「原之驛─Ba-Bu樂園」，春節即將到來，是縣民全家老小一同遊憩的好去處，加上離國道3號高速公路名間交流道相當近，外來遊客到集集、車埕及日月潭等風景區旅遊或到竹山紫南宮參拜後，也能順道前來一遊，惟也提醒遊客留意園區使用規範，並注意安全並，共同維護美好遊憩環境。

    南投名間親子生態樂園近日重新開放，是春節親子同遊好去處。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園近日重新開放，是春節親子同遊好去處。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園，設置松林環狀步道。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園，設置松林環狀步道。（南投縣政府提供）

    南投名間親子生態樂園，緊鄰「原之驛─Ba-Bu樂園」。（資料照）

    南投名間親子生態樂園，緊鄰「原之驛─Ba-Bu樂園」。（資料照）

