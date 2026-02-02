02/02各報重點新聞一覽

藍白在立法院上會期最後一天，強行通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」等多項爭議修法。（資料照）

自由時報

藍白強行通過3惡法 府院評估「不副署」攔截

藍白在立法院上會期最後一天強行通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的五十六．一億元「解凍」的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等多項爭議修法。據透露，府院已接收到各方反映，希望在公布程序上，必要時把「不副署」列為選項，後續將與法政專家會商種種可能，避免惡法擴張侵蝕民主。

明就職立委 尚未申請放棄中國籍 官員：可不接受中配李貞秀質詢

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，明將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀。由於李尚未出具申請放棄國籍證明，知情官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。

為8000元出賣門號 21歲男得賠377萬詐款 還判刑

彰化縣廿一歲的吳姓貨車司機，為了賺八千元的蠅頭小利，將行動電話SIM卡賣給詐欺集團，他被判刑三月，更慘是詐團拿他的行動電話門號詐騙鍾姓男子，鍾男損失三七七萬餘元，警察沒抓到詐團，鍾男控告吳男民事損害賠償，主張吳男應全部扛下他的損失，吳男雖辯稱自己也是被騙，彰化地院法院認定吳男有幫助詐欺的不確定故意，判決吳男應賠償鍾男全部損失。

聯合報

AI副作用…3C通膨 今年狂燒

ＡＩ（人工智慧）浪潮，記憶體、電子零組件去年下半年起掀起缺貨潮，缺貨效應引發３Ｃ新品的售價醞釀調漲。研調單位預估，自今年第二季起，ＰＣ（桌上型電腦）將進入顯著的調價期，就連中低階手機勢也將調整價格，３Ｃ通膨將遍及二○二六全年，想換新機的民眾要有所準備。

限核倒數…美俄長程核武 本周解禁

巴拿馬最高法院一月廿九日裁定，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（ＰＰＣ）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷ＰＰＣ對該運河港口的特許經營權，美國國務卿魯比歐一月卅日在社媒Ｘ發文說，美國對巴拿馬最高法院此一裁定感到鼓舞。

中國時報

綠營放話 拒李貞秀質詢索資

民眾黨6位新任不分區立委，包括陸配李貞秀在內，3日將宣誓就職。卻有人1日放話，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。李貞秀辦公室反擊，李是依正當法律權利及程序產生的立委，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面又用族群政治抹黑。李貞秀1日晚間於臉書發文表示，「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」民眾黨發言人張彤說，這是赤裸裸的歧視打壓。

高虹安應會以無黨籍爭取連任

新竹市長高虹安年底競選連任是否重回民眾黨？她接受《中國時報》專訪時稱，從本屆市長選舉及大罷免經驗可知，藍白合並非操作出來的，而是民意在當前政治環境中的自然匯流，所以回歸黨籍不是目前最急迫的事。高虹安退黨後，以12萬4000餘票挺過大罷免，得票數比代表民眾黨參選市長時多出2萬6000餘票，若無意外，年底應是維持無黨籍身分參選。

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，明天將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀；官員表示，李貞秀若沒申請放棄中國籍，這樣就職就是無效。（資料照）

21歲貨車司機為了8000元，將行動電話SIM卡賣給詐欺集團，被判得賠償377萬元詐款。（示意圖，記者顏宏駿攝）

