為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高山水氣增強 玉山氣象站飄雪啦！

    2026/02/01 19:55 記者劉濱銓／南投報導
    玉山受低溫與水氣增強影響，傍晚玉山氣象站觀測到降雪。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣增強影響，傍晚玉山氣象站觀測到降雪。（玉山氣象站提供）

    受東北風水氣影響，南投、嘉義一帶山區水氣增強，玉山傍晚低溫接近0度，玉山氣象站於下午5點20分出現降雪，從氣象站往高山望去，可見白雪紛落，持續到晚間7點5分停止，但因降雪較為間斷，以致未有明顯積雪產生。

    根據中央氣象署資料，今日各地測站觀測到低於0度的地點，包括南投縣的玉山風口-3.5度、玉山-2.2度、奇萊稜線-0.1度，以及台中市的雪山圈谷-2.4度、桃山-0.7度。

    玉山受低溫與水氣增強影響，傍晚玉山氣象站觀測到降雪。（玉山氣象站提供）

    玉山受低溫與水氣增強影響，傍晚玉山氣象站觀測到降雪。（玉山氣象站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播