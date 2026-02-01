高山水氣增強 玉山氣象站飄雪啦！

受東北風水氣影響，南投、嘉義一帶山區水氣增強，玉山傍晚低溫接近0度，玉山氣象站於下午5點20分出現降雪，從氣象站往高山望去，可見白雪紛落，持續到晚間7點5分停止，但因降雪較為間斷，以致未有明顯積雪產生。根據中央氣象署資料，今日各地測站觀測到低於0度的地點，包括南投縣的玉山風口-3.5度、玉山-2.2度、奇萊稜線-0.1度，以及台中市的雪山圈谷-2.4度、桃山-0.7度。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)