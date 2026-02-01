為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開箱搶好康！台南「西市場南區」美食廣場試營運

    2026/02/01 19:25 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲於西市場南區美食廣場瘋購嘉年華活動現場發送抵用券。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲於西市場南區美食廣場瘋購嘉年華活動現場發送抵用券。（台南市政府提供）

    台南市西市場南區美食廣場30攤位試營運與促銷，即起至2月3日辦理「美食廣場瘋購嘉年華」，結合特色美食、優惠好康與抽獎炒熱年節市場人氣。市長黃偉哲今天至現場發送200份50元紅包抵用券，氣氛熱鬧滾滾。

    經發局長張婷媛指出，西門市場去年8月重新開幕成功帶動周邊「淺草青春新天地」，榮獲經濟部114年度五星市集肯定；位於西市場南區的美食廣場也於近日啟動試營運（固定每週三休市），結合在地美食、伴手禮、布料批發等共30個攤位，本次活動同步結合市場廣場天空創意節裝置藝術，以及溫度特色市集，展現西門市場兼具歷史風貌與創新活力的嶄新樣貌。

    黃偉哲表示，再過2週就是農曆新年，邀民眾走進西市場，感受濃厚的年味與人情味。市府持續透過市場活化與節慶活動，提升傳統市場競爭力與吸引力，讓民眾在熟悉的市場空間，享受安心消費、幸福生活的城市日常。「美食廣場瘋購嘉年華」透過限量抵用券與促銷，預期可創造逾百萬元消費效益，將人潮轉化為買氣，讓攤商與市民一同感受迎新春的熱鬧氛圍。

    即日起至2月3日試營運。（台南市政府提供）

    即日起至2月3日試營運。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播