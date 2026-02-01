開箱搶好康！台南「西市場南區」美食廣場試營運

市長黃偉哲於西市場南區美食廣場瘋購嘉年華活動現場發送抵用券。（台南市政府提供）

台南市西市場南區美食廣場30攤位試營運與促銷，即起至2月3日辦理「美食廣場瘋購嘉年華」，結合特色美食、優惠好康與抽獎炒熱年節市場人氣。市長黃偉哲今天至現場發送200份50元紅包抵用券，氣氛熱鬧滾滾。

經發局長張婷媛指出，西門市場去年8月重新開幕成功帶動周邊「淺草青春新天地」，榮獲經濟部114年度五星市集肯定；位於西市場南區的美食廣場也於近日啟動試營運（固定每週三休市），結合在地美食、伴手禮、布料批發等共30個攤位，本次活動同步結合市場廣場天空創意節裝置藝術，以及溫度特色市集，展現西門市場兼具歷史風貌與創新活力的嶄新樣貌。

黃偉哲表示，再過2週就是農曆新年，邀民眾走進西市場，感受濃厚的年味與人情味。市府持續透過市場活化與節慶活動，提升傳統市場競爭力與吸引力，讓民眾在熟悉的市場空間，享受安心消費、幸福生活的城市日常。「美食廣場瘋購嘉年華」透過限量抵用券與促銷，預期可創造逾百萬元消費效益，將人潮轉化為買氣，讓攤商與市民一同感受迎新春的熱鬧氛圍。

即日起至2月3日試營運。（台南市政府提供）

