    首頁 > 生活

    粉色花朵浪漫迎新春 台南新化南圳綠堤九重葛盛開

    2026/02/01 19:11 記者劉婉君／台南報導
    新化南圳綠堤的九重葛盛開，與水圳形成怡靜氛圍。（記者劉婉君攝）

    新化南圳綠堤的九重葛盛開，與水圳形成怡靜氛圍。（記者劉婉君攝）

    2026新化年貨大街即將於10日至15日在新化大街及大目降廣場周邊登場，距離活動會場不遠的新化南圳綠堤，南側堤岸上的九重葛目前已經綻放，滿樹盛開的粉紅色花朵，吸引遊客拍照。北側堤岸的九重葛雖曾因水利工程一度移植，目前生長情形良好，也開了不少花，民眾逛老街、採買年貨，可以順道前往賞花。

    新化南圳綠堤2棵約20年樹齡的九重葛，每年花季盛開期間，彷彿粉紅大傘，曾被民眾稱為「新化最美地標」，不過，前2年受到工程影響，北側堤岸的九重葛曾一度移植至附近的體育公園，南側堤岸的九重葛去年也曾因南圳綠堤環境改善工程禁止通行，民眾一度無法靠近。

    目前南側堤岸的九重葛花況相當不錯，假日常有民眾被滿樹的粉色花朵吸引，站在樹下合影，不論是陽光從樹梢穿透與花海映襯，還是粉色花傘與水岸構築的恬靜氛圍，呈現不同的意境。

    附近民眾表示，北側堤岸的九重葛移植回到原位後，目前看起來很健康，花也開了不少，期待明年花季再現昔日盛況。

    台南新化南圳綠堤南側堤岸的九重葛目前已盛開。（記者劉婉君攝）

    台南新化南圳綠堤南側堤岸的九重葛目前已盛開。（記者劉婉君攝）

    台南新化南圳綠堤南側堤岸的九重葛目前已盛開。（記者劉婉君攝）

    台南新化南圳綠堤南側堤岸的九重葛目前已盛開。（記者劉婉君攝）

    盛開的九重葛從涼亭邊緣垂落，有如花框。（記者劉婉君攝）

    盛開的九重葛從涼亭邊緣垂落，有如花框。（記者劉婉君攝）

    盛開的九重葛有如一把大自然的粉色花傘。（記者劉婉君攝）

    盛開的九重葛有如一把大自然的粉色花傘。（記者劉婉君攝）

    圖
    圖
