嘉義縣紅十字會助學圓夢 愛心延續20年

嘉義縣紅十字會「弱勢家庭學生助學圓夢計畫」邁入第20週年，累計扶助超過300戶家庭，今天在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會，曾受扶助的家庭在自立後捐米回饋，展現愛心延續與善的循環。

嘉義縣長翁章梁今天參與活動，頒發助學圓夢獎學金，表揚長期服務的績優志工，張國正獲第30屆志願服務楷模「金駝獎」殊榮，並接受副總統蕭美琴的公開表揚。

今天活動捐助來賓劉秀民曾因經濟壓力陷入困境，在「助學圓夢計畫」的支持下，陪伴孩子順利就學並完成學業，並最終進入職場，家庭逐步自立，生活穩定後，母女主動捐贈白米回饋社會，象徵從受助到助人的善意循環。

翁章梁表示，紅十字會的助學圓夢計畫持續20年，背後有許多善心人士與團體的支持，提供的不僅是獎助學金，更是對弱勢家庭學生的肯定與鼓勵。

嘉義縣紅十字會長陳宏基表示，活動有縣府、紅十字會與志工夥伴的共同努力，及各界善心單位與人士的支持，包括三鉢紙業有限公司顏俊汀董事長、三寶山靈嚴禪寺、久普實業有限公司廖秀津董事長（嘉義縣獸醫師公會廖秀津理事長）、也是行銷有限公司、台灣福基畜牧股份有限公司、光泉牧場（股）有限公司、朴子天公壇、坤泉畜牧場、財團法人九華山地藏庵、勝一化工股份有限公司、勤億蛋品科技股份有限公司、圓園鄉現代農畜產品有限公司、裕農顥實業股份有限公司、嘉義縣仁愛慈善會等捐贈單位及人員。

嘉義縣社會局也在仁義湖岸大酒店舉辦「回嘉圍爐，暖心守護」活動，邀請受縣長監護的孩子及財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園的兒少一起團圓迎新，讓孩子感受到關愛與溫暖。

