圖輯》迎新年！「紫雲書藝」春聯結緣 50位書法家現場揮毫

將近50位書法家，今（1）日在鳳山咖啡廳前舉行春聯揮毫。（記者李惠洲攝）

即將迎來2026馬年，貼春聯作為象徵「除舊佈新、歲序更新」的傳統習俗，也成了民眾迎接新年的重要方式。由高燕雪老師創立並擁有近20年歷史的「紫雲書藝」，今天在鳳山舉辦了一場春聯揮毫活動，吸引了眾多民眾前來排隊領取免費贈送的春聯。活動現場集結了近50位書法家，每位在紙上揮毫創作，展現獨特書寫風格和創意，熱鬧非凡。

高燕雪老師表示，當初在紫雲寺教授書法時，培育了許多能寫出好字的學生，但始終希望有更寬廣的發表空間，除了舉辦書法展外，她認為農曆春節期間是民眾對書法需求最旺盛的時刻，因為大家在清理家居、除舊佈新的同時也更換春聯，加上我們佛家很樂意與大家「結緣」，因此從最初參與活動的20位書法老師已擴展至如今超過80位，每年大家都追求精進，在創作中不斷突破，甚至融合繪畫元素，為春聯注入更多創新活力。

今日活動的現場設在鳳山的一處咖啡廳外，參與的書法老師各自展現身手，除了揮毫書寫傳統春聯，還有充滿趣味的Q版繪畫春聯供民眾選擇。前來排隊的民眾依照自己偏好的字體和圖形，將想要書寫的字詞或圖案交給書法老師，每張桌前都是排滿民眾，大家一邊等待、一邊聊天，整個活動洋溢著歡喜氣氛，老師們用心揮毫創作，民眾拿著滿意且喜氣洋洋的春聯，臉上充滿期待和笑容，也藉此迎接嶄新的馬年。

「紫雲書藝」每年都會在農曆年一個多月前，邀請書法家在南部舉行春聯揮毫領取活動。（記者李惠洲攝）

書法老師除了題字，也會繪製美麗的花卉春聯供民眾選擇。（記者李惠洲攝）

書法老師除了題字，也會創作Q版方聯供民眾選擇。（記者李惠洲攝）

書法老師結合文字與繪畫在方聯寫下「錢財滿庫」，相當獨特有創意。（記者李惠洲攝）

民眾做生意，特地請老師寫「生意興隆」方聯。（記者李惠洲攝）

書法老師除了題字，也會創作Q版繪畫春聯供民眾選擇。（記者李惠洲攝）

書法老師桌上寫好的「方聯」，民眾可以挑選自己喜歡的字來索取。（記者李惠洲攝）

民眾將老師寫好的對聯，掛在一旁吹乾。（記者李惠洲攝）

民眾開心分享老師寫對聯。（記者李惠洲攝）

「紫雲書藝」由高燕雪老師創立，20多年培養出許多優秀的書法家，每年舉辦「紫雲書藝春聯揮毫」與大家結緣。（記者李惠洲攝）

