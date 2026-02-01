為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    扎根台南20年、每年陪伴730人 勵馨持續守護在地婦女兒少

    2026/02/01 20:08 記者蔡文居／台南報導
    勵馨基金會深耕台南滿20週年，與南市社會局代表、愛馨商家、社福機構夥伴以及長期支持勵馨的朋友們齊聚一堂，共同見證並紀念這重要的里程碑。（勵馨基金會提供）

    勵馨基金會深耕台南滿20週年，與南市社會局代表、愛馨商家、社福機構夥伴以及長期支持勵馨的朋友們齊聚一堂，共同見證並紀念這重要的里程碑。（勵馨基金會提供）

    勵馨基金會台南分事務所深耕台南今年滿20週年，今天於台灣基督長老教會臨安教會舉辦20週年感恩紀念活動，最初從3名工作者、1個兒少服務據點起步，至今已成長為擁有31名專業工作者；近年來，勵馨台南分事務所每年平均陪伴約730名服務個案，提供超過1萬6700人次的專業服務。

    感恩紀念活動特別邀集勵馨基金會工作人員、南市社會局長郭乃文、愛馨商家、社福機構夥伴以及長期支持勵馨的朋友們齊聚一堂，共同見證並紀念這重要的里程碑。

    2006年，勵馨進駐台南，推動7項以性別暴力被害人復原與家庭支持為核心的服務方案，同時設立「愛馨物資分享中心」，持續為婦女、兒少與家庭提供多元且即時的支持；除直接服務外，也舉辦「我要夜行權」等倡議行動，持續推動反暴力與性別平權的社會對話等議題。

    勵馨基金會執行長王玥好表示，感謝20年來在不同階段一路同行的夥伴，讓服務與倡議在台南並行落實。南市政府社會局長郭乃文則期許「把路走遠、走在正確的道路上」給予祝福。

    展望未來，勵馨台南分事務所將持續耕耘在地，守護每一個受傷的生命。為慶祝20週年，將於3月21日、22日 於新光三越台南新天地國泰廣場舉辦「勵馨台南20·愛延續」活動，邀請社會大眾一同享受音樂、市集及野餐，與勵馨攜手延續愛與守護的力量。

