    生活

    不能鐵齒！露天燒樹枝空污又危險 苗栗環保、消防聯手開罰

    2026/02/01 18:32 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣消防局公館分隊今（1）日下午2點多接獲民眾報案，指公館鄉福星村有雜草火警，人車到場發現為民眾燃燒雜草及廢棄物，燃燒面積約10平方公尺，除將火勢撲滅，並通知環保局人員到場。（消防隊提供）

    苗栗縣消防局公館分隊今（1）日下午2點多接獲民眾報案，指公館鄉福星村有雜草火警，人車到場發現為民眾燃燒雜草及廢棄物，燃燒面積約10平方公尺，除將火勢撲滅，並通知環保局人員到場。（消防隊提供）

    苗栗縣露天燃燒狀況頻傳，所生刺鼻味讓周邊居民苦不堪言，尤其秋收後更為嚴重，環保局自去年底起加強巡查並啟動AI煙霧偵測，但仍有民眾鐵齒，今天下午有公館鄉民露天燃燒修剪後的樹枝，不僅被環保局開單罰1800元起跳，也被消防告發、可罰3000元。

    環保局統計，去年10至12月空污陳情件數為365件，其中夜間6時至翌日6時有109件；相較前年同期257件、夜間50件，明顯增加。去年底一件影響範圍更擴及造橋、後龍、苗栗3鄉鎮市，引爆民怨。

    對此，環保局宣布將於日間加強人力搭配空拍機巡查，對夜間陳情，未能第一時間查獲案件，會於翌日日間前往，如發現燃燒痕跡，將通知地主說明。另，為提升稽查效率，也在苗栗市及公館鄉設置AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，對露天燃燒具高辨識能力，一旦偵測即告警並通知稽查人員，快速掌握違規情形。

    苗栗縣消防局公館分隊於今（1）日下午2點多接獲民眾報案，指公館鄉福星村有雜草火警，人車到場發現為民眾燃燒雜草及廢棄物，燃燒面積約10平方公尺，佈1條水線將火勢撲滅，並通知環保局人員到場。

    環保局人員查核，該行為人依違反《空氣污染防制法》第67條規定，露天燃燒可處1200元至10萬元罰鍰，且每年10月到隔年3月為空污加強管制季，裁罰加重為1.5倍。

    另，該行為人也違反《消防法》第14條，未經許可於公告區域內從事田野引火燃燒、燃燒雜草廢棄物、施放天燈等易致災行為，予以告發，可處3000元以下罰鍰。

