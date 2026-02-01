人氣包子店進駐 屏東智慧農業學校展青創輔導成果吸人潮

鍾志忠帶著招牌蔥肉包進駐屏東智慧農業學校。（記者羅欣貞攝）

人氣蔥肉包內餡採用黑豬後腿肉，加上鍾志忠阿嬤親自種植的蔥。（記者羅欣貞攝）

鍾志忠的肉包店推出優惠活動，受到搭乘「奔FUN185」雙層巴士前來的遊客歡迎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府將停辦的高樹鄉南華國小打造成智慧農業學校，成為屏北地區青年創的育成基地，在地青年鍾志忠從共同工作室做起，不但走出疫情考驗，也在鄉間經營出人氣肉包品牌，上（1）月起他正式成為智農的店家，擁有專屬店面，名店效應也為智農帶來更多人潮。

2022年初啟用的屏東智慧農業學校，是縣內第一座以舊校舍活化的青創場域，進駐首年免收月租金的條件相當吸人，縣府統計，目前所規畫的8家店家有6家進駐，共同工作室也有6家品牌，近4年來成功輔導的青創品牌，已超過15家。

年約30歲、綽號「土忠」的鍾志忠，高中在朋友豆漿店打工，學做包子、蔥花捲等麵食做出興趣，為了陪阿嬤，他決定留鄉創業，剛開始經營早餐，接著專攻蔥肉包，從備料、發麵糰、包餡都自己來，內餡採用黑豬後腿肉，加上阿嬤親種的蔥，每天現包、現蒸。

「哇！怎麼這麼大一個？」，鍾志忠製作的肉包約是一般肉包的1.5倍，一個只賣35元，他說，許多客人第一眼看到都覺得驚訝，這是因為他在研發之初，就是希望做給做工的人吃，讓體力活的人能吃飽，滿滿的豬肉內餡，加上手工Ｑ彈有嚼勁的麵皮，愈嚼愈香。

屏東縣府勞青處表示，智農進駐品牌還涵蓋可可工坊、青果合作社、植物染、創意工坊、無人機、茶藝等領域；目前至3月1日期間例假日行駛的「奔FUN185」雙層巴士，智農為北線的停靠點之一 ，已為遊客安排一系列優惠活動，歡迎民眾前往體驗。

屏東智慧農業學校設於停辦的高樹鄉南華國小，為縣內第一座以舊校舍活化的青創場域。（記者羅欣貞攝）

屏東智慧農業學校配合「奔FUN185」雙層巴士觀光活動，展售在地農民種植的蔬果農產品。（記者羅欣貞攝）

