冷氣團中有溫暖 佛光山惠中寺關懷台中1400福田戶

再過2週就是馬年春節，佛光山惠中寺及台中市民政局在過年前，發放1400戶福田戶物資箱，並致送每戶3600元關懷金，還提供熱騰騰臘八粥，受贈民眾感動稱「今天有夠冷，寒冬注入溫暖祝福」。

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今天（1）日於惠中寺大殿舉辦慶祝法寶節暨寒冬送暖活動，立法院副院長江啟臣到場，台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席。惠中寺每年都在「法寶節」前後，準備臘八粥與信眾結緣，並將關懷送給需要幫助家庭，賓客肯定以行動溫暖弱勢族群，並透過宗教文化傳遞正向能量。

佛光山中區總住持覺居法師說，數百位功德主、志工與社會賢達努力籌辦物資，感謝大家一路同行，為大眾帶來光明與希望，並期盼在馬年持續向前，共創光明未來。

民進黨台中市議員林祈烽、鄭功進、陳雅惠、陳淑華等多人與會，台中市社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君、中區區長林忠訓、東區區長吳忠聖、南區區長李美麗、西屯區長鄭錫禧、南屯區長林秋萬及北屯區長陳宗祈等多人也到場觀禮。

佛光山慈悲社會福利基金會中區執行長陳碧月說，今年中部地區除惠中寺，陸續於妙法寺、豐原禪淨中心、福山寺、員林講堂、雲林講堂、清德寺及集集國中等地發放物資，共計關懷2500戶福田家庭，展現社會善的循環延續。

