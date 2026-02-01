晧月精舍新春雅集 佛法書藝迎新年

晧月精舍舉辦新春雅集活動。（晧月精舍提供）

嘉義縣竹崎灣橋晧月精舍今天舉辦「新春雅集」，進行抄經／迴向、「入眾無礙」講座、羅漢供茶、新春祈願、新春茶會、音樂會，並邀請書法家揮毫，進行主題紀念品義賣，義賣茶杯、茶倉，以及香盒刻有如范師父題字的「入眾無礙」的限量特級沈香，讓民眾透過佛法、書藝及公益義賣迎接春節到來。

晧月精舍成立於1998年，弘揚佛法，推廣佛教藝文，開設佛經班、禪修班、書法班、密集禪修營、專題講座、新春雅集及不定期的佛教文化參訪。

晧月精舍於每年歲末舉辦新春雅集已16年，以「抄經/迴向」開場，止觀堂內展示書法班學員作品，抄寫完「吉祥經」後，進行頌經及迴向，祝願自己及父母師長吉祥安康，智慧增長，並由如范師父進行「入眾無礙」講座。

「羅漢供茶」是佛門茶儀，弟子表達對師長的恭敬感恩，法師領眾頌念「新春祈願文」，祈祝父母、師長與大眾皆身心輕安，福慧增長；茶席茶藝師泡茶讓民眾品茗，二胡音樂家康盛友精采演奏，書法家進行揮毫，現場排滿人群，索取春聯墨寶。

書法名家揮毫寫春聯。（晧月精舍提供）

晧月精舍以佛法及書藝迎接農曆新年。（晧月精舍提供）

