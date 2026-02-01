竹市眷村文化傳承 高虹安體驗眷村菜

市長高虹安揮毫春聯送給現場民眾。（市府提供）

新竹市武功社區發展協會今舉辦《記憶・傳承・眷村菜》體驗活動，邀請社區長輩現場料理眷村家常菜，並透過故事分享、市集與親子互動，帶領市民在味道中認識眷村文化。市長高虹安出席活動表示，眷村菜不只是飲食，更是家庭、社區與城市共同記憶的累積，是新竹重要的文化資產。

高虹安指出，新竹市是全國保存眷村文化相當重要的城市之一，曾有多達47個眷村，以空軍眷村為主，其餘為陸軍、海軍及聯勤體系眷村，主要分布於東大路、延平路及光復路一帶，與新竹機場及戰後都市發展密切相關。眷村不只是居住空間，更見證了戰後新竹多元族群融合與城市發展的歷程。

請繼續往下閱讀...

她說，隨著都市更新與眷村改建，多數眷村已轉型或拆除，相關生活記憶與口述歷史的保存正與時間賽跑。眷村保存不只是留下一棟建築，而是要把生活、故事與精神一起留下來。市府持續從眷村文化研究、活動推廣等面向推動眷村文化保存。去年啟動「新竹市眷村文化調查研究計畫」，透過文獻整理、田野調查與口述歷史，系統性盤點新竹眷村的發展脈絡，補充眷村改建後的研究斷層。此外，每年舉辦眷村文化節，讓眷村文化走出館舍，串連展覽、市集、表演，吸引各世代市民參與。

目前新竹市眷村博物館整修工程已接近完工，預計年中開館，未來將以新的常設展與特展內容，呈現新竹眷村的生活樣貌與文化記憶。透過戶外景觀工程，讓博物館成為結合社區生活與公共活動的文化空間。

高虹安表示，武功社區舉辦的眷村菜體驗活動，也是眷村文化保存的重要一環。透過社區長輩下廚、分享生命故事，讓文化從生活出發，在社區中被延續。未來市府也將持續辦理眷村相關活動，讓竹市成為一座有溫度、有記憶的城市。

文化局補充，市府也邀請市民朋友踴躍參與眷村文化活動，並在今年年中眷村博物館重新開放後，走進展場，在一道眷村菜、一段眷村故事中，找回屬於新竹的共同記憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法