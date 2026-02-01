新北無類國際同濟會暖捐紅包物資 關懷弱勢家庭

新北市社會局副局長許秀能（左）致贈感謝牌給新北市無類國際同濟會長賴秀華（右）。（圖由新北市社會局提供）

農曆春節將到，國際同濟會台灣總會北二區新北市無類國際同濟會響應新北市「好日子愛心大平台」，今天到新北市清水高中捐贈250份紅包及民生物資，關懷新北弱勢家庭，新北市社會局副局長許秀能代表受贈，將依捐贈團體的地理鄰近性，將紅包、物資安排發送給土城、三峽、中和地區的弱勢家庭，為將到的農曆新年注入暖暖心意。

新北市無類國際同濟會今捐贈250份紅包及民生物資給新北弱勢家庭，同時額外關懷清水高中的弱勢家庭，社會局指出，1名受助的單親媽媽5年多前因突發變故須終身洗腎，生活頓時陷入困境，身心承受極大壓力，而兒子努力念書，成績優異，成為她撐過低潮的重要力量，並在土城社福中心社工蘇芳儀的協助與長期陪伴下，一家逐步穩定生活，這次紅包與物資的挹注，也為母子倆帶來滿滿的溫暖與鼓勵。

請繼續往下閱讀...

新北市無類國際同濟會會長賴秀華表示，同濟會秉持「取之於社會，用之於社會」的公益精神，長期致力於弱勢關懷與社會服務，今年首次於農曆年前發放紅包與民生物資，結合成員們的愛心與資源，兼顧生活所需與即時現金支持，盼以實際行動，讓弱勢家庭在寒冬中感受到關懷，暖心過好年。

許秀能表示，新北市無類國際同濟會自2019年起持續投入在地公益服務，長期關懷弱勢族群，至今已累計逾400戶、1600人次弱勢家庭受益，今年首度在農曆年前舉辦紅包及民生物資發放活動，受惠對象為社會局土城、中和社福中心，以及脆弱家庭委外服務單位所服務的弱勢民眾，感謝新北市無類國際同濟會長期與市府攜手關懷弱勢。

新北市社會局副局長許秀能與新北市無類國際同濟會長賴秀華發送物資及紅包給新北弱勢家庭。（圖由新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法