台東縣總圖4月全區完工 自修室2/5起每週開放4天

台東縣政府於2月5日起開放縣立圖書總館自修室供民眾使用，滿足學生備考、民眾進修及自主學習需求。（縣府提供）

台東縣立圖書總館預定3月份分區開放，由於接著許多考試陸續登場，台東縣政府於2月5日開放自修室供民眾使用，滿足學生備考、民眾進修及自主學習需求。至於整個圖書館則是預計4月中可完成全區開放。

文化處長李吉崇表示，圖書館舊館整修及新館建設已接近最後整備階段，為回應讀者對自修空間需求，進行每週4日自修室開放，時間暫定為每週四至週日09:00-21:00，共98個座位，採現場登記、當天使用。文化處也表示，原設於藝文中心一樓臨時借還書服務台，也將移回圖書館，借還書服務也同步回歸

文化處表示，新自修室導入多項服務措施，包括電子座位卡系統、兩段式門禁管理機制，優化預約系統操作流程等，未來將與台東縣立圖書館APP串接，提供線上座位預約服務，讓讀者使用更便利。

有學生說，自從圖書館整建後就沒閱覽室，許多人都到藝文中心內閱讀，而且座位常滿，但最麻煩的還是讀書氣氛，不少學生實則在裡面滑手機或是捉對廝殺，「這裡缺乏更多、良好的讀書環境太久了，也不知道到底有沒有人重視，但真要能讀書，只有好環境也不夠，但新場地能減少被其他人干擾的設計，也會好上許多」。

